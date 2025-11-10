מאז היתה קטנה היא זוכרת את השאלה שתמיד ניקרה במוחה: איך זה להיות בת לאבא?

פעם היא באה לבקר בבית חברה, כשהיו בנות שלוש וחצי, ומצאה אותה כשהיא רכובה על כתפיו של אביה, שדהר איתה בבית לקול צחוקה המתגלגל. היא תהתה בליבה, אם גם אבא שלה היה כל כך גבוה לפני שנעלם, או שלא כל ה'אבות' גבוהים כל כך.

אצלה בבית לא היה צחוק מתגלגל, תמיד היה שקט מאופק. אמא היתה עצובה מאוד, והיא נזהרה שלא לצער אותה עוד יותר.

אמא אף פעם לא דיברה על אבא ועל מה שקרה לו. הבת של השכנים סיפרה לה פעם שאבא שלה נפטר, אבל היא לא היתה בטוחה שזה נכון. רק כשגדלה אמרה לה אמא באחד הימים שהיא צריכה להדליק נר בשביל אבא, כי עכשיו היארצייט שלו.

הרבה שנים אחר כך היא הבינה שהסיבה שאמא שלה מתחילה לרעוד בכל פעם שהן מתקרבות לחציית כביש, קשורה לאופן שבו נלקח אביה מעמן, ובהמשך התברר לה שאמא שלה היתה שם וראתה הכל.

את כל הכאב הזה היא החזיקה על הכתפיים, במשך שנים רבות, את הכאב של עצמה ואת הכאב של אמא שלה. היו שכנות שניסו לעזור, לחייך, להציע סיוע, אבל אמא שלה אף פעם לא שיתפה פעולה, היא היתה מושכת אותה פנימה אל תוך הבית וסוגרת את הדלת בטריקה.

"אנחנו לא נהיה המסכנות של השכונה", אמרה, זה היה המשפט שנשמע מפיה שוב ושוב, עד שאנשים הפסיקו להציע עזרה.

רק בסמינר היא התחילה להתפתח, להבין שיש עוד עולם מעבר לארבע הקירות של הבית, שיש מושג שנקרא 'חיוך', ושהחיים לא חייבים להיות עצובים כל כך, גם אם היא יתומה ואמא שלה אלמנה.

לקח לה זמן להיפתח, היא הלכה גם לסדרת טיפולים רגשיים שקידמו אותה מאוד, ולא להאמין, היא הפכה גם למדריכה מצליחה, שיודעת לסחוף אחריה עשרות בנות צעירות, בשיחה נלהבת ובמשחק סוער.

עכשיו היא התארסה, עומדת להתחתן, אבל אמא שלה ממשיכה להיות עצובה, והשכנות כבר מזמן התרגלו שלא להציע עזרה.

היא מנסה להתארגן לבד לחתונה, אבל הסכומים שהיא צריכה לשלם – בלתי נתפסים! מעולם לא החזיקה בידה יותר מחמשת אלפים שקלים בבת אחת, ועכשיו היא צריכה לנהל אירוע בעלות של יותר מ-100 אלף שקלים.

אין לה למי לפנות, היא לא יודעת ממי לבקש. רק טלפון אחד בודד היא הרימה, ל'קופת העיר'. בקול רועד היא סיפרה למוקדנית האדיבה, שהיא עומדת להתחתן בקרוב, ואין לה אפשרות לשלם כלום...

לעזרה דחופה ל-81 חתנים וכלות יתומים הקליקו כאן>>>

שיחה של שלוש דקות הבהירה למוקדנית שמדובר פה במקרה חירום, ובתוך זמן קצר כבר הונח המקרה על שולחנה של ההנהלה שמיהרה לצרף את השם שלה ל'יתומי חשוון', אותם יתומים ויתומות שמתחתנים במהלך החודש, וזוכים לקבל תמיכה משמעותית, הודות לעזרת הציבור שנרתם בכל פעם מחדש, כדי לסייע ליתומים הללו להתחתן בכבוד.

שמונים יתומים ויתומות נוספים נכללים בקרן הזאת, וביחד הם 81 יתומים. מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות קוראים לציבור לתרום סכום של עשרה שקלים לכל יתום, ובסה"כ 810 שקלים ליתומי חשוון, כדי שגם אלו שאין להם אבא או אמא, יוכלו להתחתן בכבוד!

הגדיל לעשות הגר"ש גלאי, שהתחייב להעתיר בתפילה מיוחדת עבור התורמים: "התורמים סך 810 שקלים לקופת העיר, לקרן המיוחדת שהוקמה עבור 81 יתומים ובודדים הנישאים בחשון תשפ"ו, ומשמחים אותם, יזכו בעז"ה מידה כנגד מידה שתהיה שמחה בביתם בקרוב!", אמר מרן והוסיף, "ובס"ד נתפלל בציון החזון איש זצ"ל שיומא דהילולא שלו בחודש זה, על כל התורמים ונזכיר שם אחר שם בפרטות לפני בורא עולם שבזכותו ובזכות הצדקה תתקיים הברכה וישלח להם שמחה בביתם בקרוב".

