נולד יתום: התינוק של מרת אביטל מרגי ע"ה

בבית משפחת רביבו בשכונת מגורים שקטה בנתיבות, שם יושבת המשפחה שבעה, מורגשת כבר מהכניסה תחושת חנק. הטרגדיה הנוראה שאירעה בלב חדר הלידה- סיבוך נדיר שהוביל לקריסת מערכות ופטירתה של מרת אביטל מרגי ע"ה, בת 31 בלבד - טלטלה לא רק את משפחתה, אלא קהילות שלמות בבית שמש ובדרום.

אביטל ע"ה, גרה עם בעלה ברמת בית שמש ד', הייתה דמות מוכרת ואהובה: רואת חשבון, אם מסורה לארבעה ילדים, ובת למשפחת רביבו הידועה בנתיבות. לאחר שהתחתנה עם בעלה, הרב צוריאל מרגי, אברך חשוב בקהילת "מניין האברכים", בנו השניים בית שמח, מלא תוכן, חסד ויראת שמים.

הכול התנפץ לפני ימים ספורים בלידה הרביעית. מה שהחל כלידה שגרתית הפך בתוך דקות למצב חירום: שלושה ניתוחים, מכונת אקמו, מאבק של 12 שעות על חייה' אך בשעות הבוקר נדם ליבה.

לעזרה דחופה ל4 יתומים קטנטנים הקליקו כאן>>>

כעת, בבית האבלים, הבעל יושב שבור ומרוסק לצד הוריה ואחיה של רעייתו המנוחה, מנסה להבין כיצד ימשיך לגדל לבדו ארבעה ילדים קטנים, כשגם התינוק החדש עדיין מאושפז בפגיה במצב מורכב.

שלושת הילדים הגדולים- בן שבע, בת חמש ופעוט בן שנתיים וחצי – נראים מבולבלים. הם עברו את ימי האסון אצל הסבתא בנתיבות, וכעת, בתוך ים המבוגרים הדומעים, הם חוזרים שוב ושוב לאותה שאלה: "איפה אמא? מתי היא תחזור?"

מהצד מגיעים קרובי משפחה, שכנים מרמת בית שמש, חברות מהעבודה, מתפללי קהילתו של הרב צוריאל. כולם מספרים על אשה אצילית, רגועה, מאירת פנים, שנשאה בעול הבית והעבודה בנעימות נדירה.

במקביל, הארגונים בעיר ובנתיבות מדווחים על הירתמות יוצאת דופן לסיוע למשפחה. הצורך הוא עצום - ארבעה ילדים רכים, אבא אברך שעומד לבדו מול כל העול, ותינוק יתום שעדין לא נקרא בשם, שאינו בבית כלל. רבים מבקשים להשתתף, לעזור, ולו רק מעט, כדי שהבית הזה יוכל להמשיך לתפקד.

