בתחושת סיפוק כבירה על עשייה אדירה בהיקף חסר תקדים, ננעל מערך אירועי החנוכה של 'זה לזה', מערך גדול ורחב של פעילויות העצמה ורוממות מיוחדת לאלפי ילדים ובני הישיבות הק', וכנגדם בנות 'בית יעקב' ותלמידות הסמינרים, אלמנות יקרות גיבורות רוח המתמודדות בגבורה, כאשר המשותף לכולם הוא סוד ההתמודדות היומיומית של יתמות והעדר דמות של אב או אם, כשהם עומדים בגבורה במערכות החיים.

מערך אירועי החנוכה יצא לדרך השנה בהיקף גדול וחסר תקדים, זאת לנוכח קריאתם הברורה של מרנן ורבנן שליט"א שהצביעו על ימי האור והחמימות המשפחתית של ימי החנוכה 'נר איש וביתו', כימים של התמודדות בהמוני בתים בהם יתומים ויתומות, הזקוקים לאור ושמחה מיוחדת, ימי חנוכה של העצמה וחיזוק ושיח הדדי בין אחים להתמודדות ושותפים לתקווה ולגבורה להמשיך ולהעפיל בדרך העולה בית השם.

ואכן, במשך חודשים ארוכים עמלו הצוותים המקצועיים בארגון לבניית מערך מדוייק של תוכן ותכניות לכל המשפחה, בדגש והתאמה מיוחדת לשכבות הגיל השונות, בסימן ברור של אור ורוממות, לצמוח ולהעפיל בכוחות מחודשים מתוך השבר.

האירוע המרכזי לגיבורות הכח אלמנות זה לזה, התקיים באולמי הדקל בבני ברק בהשתתפות מאות רבות של גיבורות שזכו לשעות של כבורה ותעצומות נפש בראשות נשיאת הארגון הרבנית רוטנברג תחי', ברוממות והעצמה הדדית לקום ולהיטיב את הנרות בכל יום מחדש.

האירוע המרכזי למאות ילדי מערך החונכים הארצי 'בני מלכים' התקיים בקומפלקס אולמי 'פארהנד' בבית שמש, אירוע מרגש אליו נקבצו ובאו ילדי החמד מאחד עשר הסניפים בכל רחבי הארץ, ילדים טהורים מלווים בחונך האישי, שהתלכדו למעד גדול ומרומם שעורר כל לב וצרב את לבב כל המשתתפים בדמעה, מול כמות כזו של ילדי חמד, גיבורים קטנים במלחמות גדולות, המתעלים בגבורה ועולים בתורה וביראת ד' יחד עם חונך אישי המעריף האהבה וחום ללא הרף, להתרומם ולטפס מחדש בנתיבי עלייה ורוממות.

למאות הילדים המתינה הפתעה מיוחדת בדמותו של יריד ססגוני ומיוחד כשהם משתמשים במאות השקלים 'דמי חנוכה' שקיבלו, לקנייה חכמה ומיוחדת של שלל הפתעות מיוחדות. במעמד הגדול נהנו הילדים ממופע מושקע ומרתק שכולו רוממות ואמונה כי אין מעצור ביד ד' להושיע. מאות הילדים זכו לשי 'דמי חנוכה' מרהיב ומיוחד, זאת מלבד מסיבות החנוכה המיוחדת שהתקיימו בכל הסניפים כחלק מההשקעה היומיומית לטיפוח עלייתם בתורה וביראה כאשר החונכים המיוחדים המוכרים לכל אחד מהילדים כחונך האישי ממערך 'בני מלכים', בונים מרחב מיוחד של חיוך ובתקווה כמו כל ילד אחר 'משפחה של עוצמה' מבית זה לזה, משפחה העומדת תחת אבהותם של מרנן ורבנן שליט"א הממלאים אותם חיבה כפולה ורוממות דרך קבע.

אירוע מיוחד התקיים לעשרות בני העלייה בני הישיבות הק' בפרויקט 'בני עלייה', באירוע שכולו רוממות וחיזוק רוחני, להתרומם ולהתנשא בעוז ולראות בישועת ד' ועינו ליראיו, כחלק ממבצע העצמה והרוממות של חודשי החורף המלווה את עלייתם באופן מיוחד.

מערך פעילויות מיוחד התקיים למאות בנות מכל רחבי הארץ במסגרת 'קשורות' ו'מחוברות', בשפע של חוויות ייחודיות ופעילות תוכן מפעימה ומיוחדת, כזו המעניקה משוב של תמיכה, תנופה ורעננות מחודשת להעפיל קדימה, לגדול ולצמוח למרות הכל.

מנעד פעילויות החנוכה זכו להד כביר וגררו שבחים רבים מרבני הקהילות שליט"א ברחבי הארץ, כך גם המוני מנהלי מוסדות החינוך ואישי חינוך, הנהלות בתי הספר של בית יעקב, המציינים כולם את פעילותה של 'זה לזה' שזכתה להיות כאביהם וליבם של יתומים ולרומם את נתיבי עלייתם במעוף ובצמיחה דווקא מתוך השבר, כאשר השאיפה והיכולת לחייך מחדש, לשמוח ולהאמין כי בכוחם לגדול ולפרוח ביתר שאת, ניכרת ומחוללת שינוי כביר ורוח של רוממות ואמונה.