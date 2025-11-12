דרמה של ממש נרשמה בימים האחרונים, כשמרן הגר"י רוזנבלט שליט"א, ראש בתי ההוראה, חרג מהרגלו ויצא בקריאה פומבית חסרת תקדים, לעזרה דחופה עבור כלה יתומה ולאמה האלמנה.

מרן מסביר את הדחיפות הגדולה ואת הסיבה שבגינה החליט לצאת מגדרו, ולהתחנן למען הכלה המתחתנת בחוסר כל!

"מדובר במקרה חריג בעוצמתו", אמר מרן, "עשרים שנה לא הייתה כזאת טרגדיה! זה פיקוח נפש לכלה, ולאמא שלה – האלמנה הצעירה".

הרב ביקש מהציבור להירתם מיידית כדי לאפשר את נישואי הכלה בכבוד.

לעזרה דחופה ליתומה ולאלמנה הקליקו כאן>>>

על פי הפרטים שנמסרו, אביה של הכלה, תלמיד חכם גדול ועניו, התייסר חמש שנים במחלת ניוון שרירים עד לפטירתו. בתקופה זו הבית התנהל בצל ייסורים ממושכים, והכלה, אז ילדה, נדרשה לטפל באביה ולשאת בנטל רגשי כבד, כשהיא רואה את האב קמל לנגד עיניה, ומאבד בהדרגה את היכולת שלו להניע את ידיו ורגליו, ובהמשך גם את שפתיו ואפילו את עפעפי עיניו.

לאחר פטירת האב נותרו האם – אלמנה צעירה – והבת להתמודד לבדן. כעת, סמוך לנישואי הבת, אין בידן אמצעים כספיים בסיסיים להעמדת חתונה מכובדת.

מרן הגר"י רוזנבלט שליט"א, המכיר את המקרה מקרוב, שב והדגיש את הדחיפות: "אנחנו חייבים לעזור כאן בכל מחיר. זה פיקוח נפש לכלה, ולאמא שלה – האלמנה הצעירה". עוד הוסיף ברכה לתורמים: "השם ישלח לו אריכות ימים ושנים, שלום בית, ילדים, נחת מן הילדים ופרנסה ברווח. כל ההשפעות הטובות בגשמיות וברוחניות".

במסגרת הקריאה הציבור מתבקש להתחייב בסכום של לכל הפחות 350 ש"ח לטובת מימון מיידי של צורכי החתונה והקמת הבית בראשית דרכו. לפי המארגנים, התרומות ינותבו באופן ישיר ומבוקר לטובת הסעיפים הדחופים, כדי לאפשר את קיום החתונה בזמן ובכבוד.

