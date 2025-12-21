הגיע זמן ישועתכם: פוסק הדור, מרא דארעא דישראל, מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א מכנס, לראשונה בהיסטוריה, מושב בית דין מיוחד ביום זאת חנוכה, לפסוק על בני ובנות ישראל זווגים הגונים בקרוב, ושיזכו להתארס עד פסח הבעל"ט.

להעברת שמות למושב בית דין ההיסטורי שיתקיים בס"ד בזאת חנוכה בבית מרן שיזכו להתארס עד פסח הבעל"ט הקליקו כאן>>>

מרן שליט"א אשר עצתו אמונה וברכותיו פלאיות, וכבר נתפרסם בכוחו הגדול לפעול לאלפים ישועות גלויות מעל דרך הטבע, לרוב חיבתו לקופת העיר, הסכים לראשונה לאחר מאה שנות תורה יראה והוראה רצופות, לכנס מושב בית דין מיוחד במעונו, ביום המסוגל והקדוש זאת חנוכה , עבור תורמי קופת העיר המייחלים ומצפים לישועה, ולפסוק בזכות הצדקה והתפלה ובזכות היום הק' במעמד גדולים וצדיקים, שיזכו התורמים ואלו שתרמו בעדם, למצוא זווגם עד פסח הבא עלינו טובה.

לאחר התפלה יוציא מרן רבינו שליט"א פסק בית דין כתוב וחתום, עם שם שבקשו עבורו בפרטות, שיזכה בס"ד להתארס עד פסח תשפ"ו.