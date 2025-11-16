שריפה בבני ברק: משפחה עם שמונה ילדים נותרה ללא קורת גג

שריפה שרפצה בבית משפחה בבני ברק, הותירה אחריה הרס מוחלט, וכאב לב רב על רכוש שנצבר במשך שנים, והלך לאיבוד ברגע אחד.

לאחר ששריפה שפרצה בביתם של זוג הורים ושמונה ילדיהם כילתה לחלוטין את הדירה. על פי הערכה ראשונית, מדובר בקצר חשמלי שהוביל להתפשטות מהירה של האש. בני המשפחה נמלטו החוצה בפיג'מות, מבלי להספיק להציל דבר.

כוחות הכיבוי שהגיעו למקום הצליחו להשתלט על הלהבות, אך הדירה נשרפה כליל: קירות ותקרה חרוכים, ריצוף מפוייח, תכולה שנהפכה לאפר. כבר בשעות הראשונות היה ברור – לא נשאר להם בית.

בסרטון מרגש נראית אם המשפחה בבית השרוף, כשהיא מנסה לזהות את הבית בו גידלה את ילדיה בנחת:

"השם מה אני עושה? תעזור! אני לא מזהה פה כלום. הבית פשוט שרוף, המיטות שרופות, איפה אני משכיבה את הילדים? יש לי 8 ילדים, איפה אני שמה אותם?"

כעת הם נאלצים להתחיל מאפס.

"מה זה הדברים האלה? מה זה החפצים? כלום לא מזהים פה. תראו את הקירות, את התקרה, הכל הלך."

מאז האירוע שוררת בבית המשפחה תחושת חוסר־אונים. האם מסתובבת בין השרידים המפוייחים ומנסה להבין כיצד מתחילים את הדרך חזרה לשגרה.

בשלב הבא יידרשו עבודות שיקום מלאות: צנרת מים וחשמל חדשה, ריצוף, טיח, צבע, התקנת מטבח וחדרי רחצה. לאחר מכן יצטרכו בני המשפחה לרכוש מחדש כל רהיט וציוד בסיסי, מקרר, מכונת כביסה, שולחנות, מיטות, ציוד לילדים וביגוד. כרגע, כך מתברר, אין להם דבר.

אנשי הצדקה בעוסקים בנושא מציינים כי מדובר במקרה חמור במיוחד: משפחה שמתפקדת היטב, שהייתה יציבה וחיה בשגרה מלאה — מצאה את עצמה בתוך דקות בלי בית ובלי רכוש. הם מדגישים כי שיקום האירוע יצריך מאמץ ציבורי נרחב, וכי היענות רחבה מהקהילה תאפשר למשפחה להתחיל לבנות מחדש את חייה.

בלית ברירה האם פונה לציבור ומבקשת: "אנשים טובים, בבקשה תעזרו לי. לקנות להם בגדים חדשים, נעלים, נעלי שבת, משהו להתחיל את החיים מחדש.""

