בכבאות והצלה עדכנו: "עם הגעתם למקום זיהו לוחמי האש עשן כבד, פעלו לכיבוי מוקד הבעירה, בוצעו סריקות בכלל הדירה והמבנה וכן פעולות לשחרור עשן ולשלילת הימצאות לכודים נוספים. נסיבות פרוץ השריפה ייחקרו על ידי חוקרי השריפות של כבאות והצלה לישראל".
חובש מד"א ערן פלצקי, סיפר: "ראינו עשן שחור וסמיך שעולה מהקומה הראשונה בבניין, חברנו אל כוחות הביטחון שחילצו אלינו שתי נשים כאשר אחת מהן מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר ששאפה עשן רב.
"הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה קריטי ואנחנו נלחמים על חייה. צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה העניקו לפצועה הנוספת טיפול רפואי ופינו אותה לבי"ח כשמצבה קל".
מהמשטרה נמסר: "לוחמי האש של כב"ה פעלו לכיבוי השריפה ושוטרי תחנת עוז במחוז ירושלים שהוזעקו למקום, סייעו לגורמי החירום וההצלה בסגירת הזירה וסיוע בפינוי נפגעים.
"במהלך פעילות הכוחות, חולצו מהדירה שני נפגעים באורח קשה ובינוני (על פי גורמי רפואה), והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.
"בשלב זה, שוטרי תחנת עוז ממשיכים לפעול בזירה, ויחד עם כב"ה החלו בבדיקת נסיבות המקרה".
