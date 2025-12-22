האם החרדית שנדחפה באלימות עם בנותיה ע"י שוטרים בהפגנה בבני ברק, התבטאה בחריפות נגד אלימות המשטרה בריאיון שנתנה ליעקב גרודקה ב'קול ברמה'.

"נאצים! מי שגורר ילדה קטנה על הכביש ודוחף אמא שמנסה להגן עליה, אין לי מילה אחרת לקרוא לו", תקפה האם בריאיון. "הוא משך את הבת שלי באלימות כשהיינו באי תנועה לתוך הכביש, היא ילדה קטנה, התחילה לבכות וכשניסיתי להגן עליה, הוא דחף גם אותי וגם את הבת השנייה".

"לא היינו חלק מההפגנה, באנו לקניות ועמדנו בצד עם השקיות", העידה האם. "הבת שלי רק צילמה ופתאום שוטר הגיע משום מקום וגרר אותנו בכוח".

בתיעוד הקשה שהופץ ברשתות החברתיות, נראות האם ובתה מנסות לחצות את הכביש בלב ההפגנות בבני ברק. שוטרים שהיו במקום, החלו להפעיל נגדן אלימות, כאשר בתחילה השוטרים הכו את האם ואחר כך דחפו אותה ללא סיבה - כל זה לעיני בתה, שנדחפה גם היא.

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה לסרטון: "אין מדובר בנשים תמימות, אלא בשתי נשים שנכחו בהפגנה בלתי חוקית, שהובילה לחסימת כביש והפרת הסדר. אחת הנשים קראה קריאות נאצה לעבר השוטרים - "נאצים" ואף דחפה לפניו של השוטר מצלמה. משטרת ישראל תמשיך לשמור על הסדר הציבור ותמנע פגיעה בחופש התנועה של משתמשי הדרך".