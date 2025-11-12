באמצע הלידה: מרת אביטל מרגי ע"ה

אבל כבד ברמת בית שמש ד' עם היוודע דבר פטירתה של מרת אביטל מרגי ע"ה, אם צעירה ואהובה, שנפטרה בדמי ימיה לאחר סיבוך נדיר וקשה במהלך לידת בנה הרביעי. המנוחה הייתה בת 31 בלבד, אם לשלושה ילדים קטנים – בני 7, 5 ושנתיים וחצי – ותינוק נוסף שנולד בלידה קשה, ומאושפז במצב חירום.

מהמידע שנמסר מבית החולים שיבא בתל השומר עולה כי במהלך הלידה חלה קריסת מערכות פתאומית. בתוך דקות הוזעקו צוותי טיפול נמרץ, שבמשך 12 שעות ארוכות נלחמו על חייה של האם הצעירה. בוצעו שלושה ניתוחים, היא חוברה למכונת אקמו ולמכשירי החייאה – אך כל המאמצים לא הועילו. התינוק שנולד הובהל לפגיה וממשיך להיאבק על חייו.

לעזרה דחופה ל-4 יתומים קטנים בהם תינוק בן יומו הקליקו כאן>>>

בעלה, הרב צוריאל מרגי, אברך יקר מקהילת 'מניין האברכים' ברמה ד', יושב שבעה בבית הוריה של רעייתו בנתיבות. בבית – דממה כבדה. ארבעה ילדים קטנים ממתינים לאמא שלא תשוב. הם היו אצל הסבתא כשנולד אחיהם הקטן, וכשחזרו – גילו את הטרגדיה הנוראה.

מרת אביטל ע"ה, רואת חשבון במקצועה, נודעה כאשה אצילה ועדינה, אם מסורה ואשת חיל שעמדה לימין בעלה במסירות נפש. מכריה מתארים אשה מלאת חסד, חכמה ושמחה, שבכל מקום פיזרה טוב ונתנה תחושת נחת ושלווה.

בעקבות האסון הוקמה קרן חירום למען המשפחה, במטרה לספק לילדים הקטנים בית יציב ותמיכה כלכלית, וכן לסייע לאב הנושא לבדו בעול. בארגון הסיוע מציינים כי מדובר במקרה קשה במיוחד של ארבעה יתומים רכים, בהם תינוק שעדיין מאושפז, והם מבקשים מכל מי שידו משגת להצטרף לעזרה.

בני המשפחה מבקשים מהציבור להמשיך ולהתפלל לרפואת הרך הנולד – ולחזק את הבית השבור שנשאר מאחור.

