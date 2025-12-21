הדרך לישועה עוברת במירון – ב'זאת חנוכה'! 

דבר ידוע ומקובל מפי ספרים ומפי סופרים, שאחד הימים המיוחדים ביותר בשנה הוא יום 'זאת חנוכה', יומו השמיני והאחרון של חנוכה.

בראש השנה נכתבים, בצום יום הכיפורים נחתמים, בהושענא רבה השם מסיים את הדין והשלוחים מקבלים את הפתקאות, ובשמחת תורה כבר רואים בעיניים מה גזר השם... ובזאת חנוכה אפשר להפר את כל הגזרות!!! בזאת חנוכה אפשר לקרוע גם גזר דין כתוב וחתום, ולזכות תמורתו בכל הישועות!!!

הגר"ש גלאי נוסע ביום המסוגל לישועה "זאת חנוכה" לציון הרשב"י במירון, לפעול ישועות עבור תורמי קופת העיר במירון יחתום הגר"ש על "שטר הישועות" עבור תורמי קופת העיר- לישועה גדולה וקרובה!

ש הנס שהותיר את כולם ללא מילים: "בדיקת הסיטי יצאה תקינה לחלוטין" נחמן שטרנהרץ | מקודם

כן, הפעם בזאת תוושעו!

להעברת שמות לתפילת הרב גלאי במירון הזאת חנוכה הקליקו כאן>>>

בסיום התפלה הנרגשת, בה יזיל הגר"ש דמעות כמים לישועת הכלל והפרט, ולישועה הפרטית שלכם - יחתום הגר"ש בתוככי ציון המצוין של רבי שמעון בר יוחאי, המקום שבזוהר הקדוש מכונה מקום שממנו מתעופפים גיצי אש, שם בציון הקדוש יחתום הגר"ש על שטר הישועות ביום הנשגב זאת חנוכה - עבור כל מי שיתרום למגבית המיוחדת סכום של החזקת משפחה אחת לחודש טבת.

כוחה של מצוות הצדקה, זכות היום הקדוש זאת חנוכה, הסגולה המיוחדת של התפילה על ציונו הקדוש של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, יחד עם תפלתו הדומעת והנרגשת של הצדיק עמוד התפלה הגר"ש גלאי, והכח האדיר של השותפות עם 'קופת העיר' בכל מפעלות החסד העצומים של קופת הצדקה הגדולה בעולם היהודי, כל אלו יעלו לרצון לפני בורא עולם להמשיך ישועה קרובה תכף ומיד באופן מושלם.

הפעם אתם חייבים לקחת חלק ביוזמה הברוכה הזאת. אתם לא יכולים להישאר מבחוץ, כשעמוד התפילה של דורנו יוצא למסע כזה של ישועות נפלאות ב'זאת חנוכה'. בזכות התפילה הנרגשת והצדקה הגדולה, יהפוך הקב"ה את כל הגזרות הקשות לרחמים גדולים, לישועות מופלאות, לניסים עצומים לכלל ולפרט.

רבי שמעון גלאי יעתיר ויתפלל ויפציר, וכל מי ששמע אותו מתפלל ובוכה - לא ישכח זאת לעולם. אין גבול לדמעות, אין סוף לבכי, אין תפילה שבוקעת שערי רחמים יותר מהתפילה הזאת.

אל תחמיצו!