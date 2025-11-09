הצלם האהוב התמוטט בפתאומיות ונפטר בבית החולים

אבל כבד בציבור החרדי עם היוודע דבר פטירתו הפתאומית של הרה"ח ר' יעקב דוד (דודי) ברים ז"ל, שהיה ידוע ומוכר כצלם חתונות ואירועים, שהלך לעולמו בדמי ימיו והוא בן 47 בלבד.

הרב ברים ז"ל, לקה באירוע מוחי פתאומי ביום שני, בעת שהיה בדרכו לצלם חתונה בחצר הקודש באיאן. מאז אושפז בבית החולים שיבא בתל השומר כשהוא מחוסר הכרה במצב קשה מאוד, והציבור נקרא להתפלל לרפואתו. במשך ימים ארוכים ליוו אותו תפילותיהם של חברים ואנשים רבים שהכירו את טוב לבו, אך בשבת בבוקר השיב את נשמתו ליוצרה למגינת לבם של אלפים.

המנוח נולד בירושלים לאביו הרה"ח רבי ישראל ברים זצ"ל, מחשובי חסידי באיאן ומזקני הקהילה בביתר עילית, ולאמו מרת חנה רחל שתחי', בתו של הרה"ח ר' יעקב דוד ויזניצר ז"ל, המנהל הוותיק של מוסדות ויז’ניץ בבני ברק.

בבחרותו למד בישיבת "תפארת ישראל" באיאן, שם נקשר בעבותות של אהבה לרבותיו ולדרכה של חסידות רוז’ין. בהגיעו לפרקו נשא את רעייתו הגב' שרה שתחי', בתו של הרב החסיד ר' יואל יוסף בוקסבוים, כיום מקרית דז’יקוב ויז’ניץ בבית שמש.

לאחר נישואיו התגורר בביתר עילית ובהמשך עבר עם משפחתו לבני ברק, שם היה מתפלל בבית המדרש "מתיבתא" בראשות הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, וכן היה קושר גם לחצרות דז’יקוב ויז’ניץ אליה משתייכת משפחת חמיו שיבלחט"א, ומכנובקא בעלזא בסמוך לה התגורר.

לפרנסתו עסק בצילום אירועים בחצרות החסידים, אך בעיני מכריו לא היה רק צלם אלא דמות ליהודי הנהנ מיגיע כפיו לצד הקפדה מוחלטת על קדושת העיניים במהלך עבודתו כצלם. הוא היה עובד יחד עם רעייתו שתבלחט"א, כשהעבודה ביניהם היתה מתחלקת, הוא צילם בצד של הגברים והיא בצד של הנשים. נודע גם בכך שהיה מתנזר משימוש בכלים טכנולוגיים שאין רוח חכמים נוחה מהם.

רק לפני שנתיים הוכתה משפחת בוקסבוים בטרגדיה נוראה עם פטירתו של המחנך הוותיק הרב דוד משה בוקסבוים, כבן 50 היה בפטירתו. כעת ספגה המשפחה מכה כואבת נוספת, עם פטירתו של הגיס האהוב.

"הוא היה מאלה שלא מחפשים כבוד ולא רצים אחרי פרסום", סיפרו חבריו של המנוח. "תמיד עם חיוך, תמיד עם מילה טובה. אדם שכל כולו נחת, ענווה וטוב לב".

מאחורי החיוך הסתתרו לא פעם קשיי פרנסה, אך הוא לא הרשה לעצמו להתלונן. בכל רגע פנוי היה פותח ספר ומוסיף עוד דף בלימודו, ומקפיד כל ימיו שלא לדבר כלל בשעת תפילה. רבים קיבלו על עצמם חיזוק בתחום זה לרפואתו, וכעת – לאחר פטירתו – ממשיכים בכך לעילוי נשמתו.

המנוח הותיר אחריו את רעייתו, הגב' שרה ברים תחי', ושבעה ילדים, מתוכם שלושה בלבד שזכה להשיא. אחד מילדיו עומד לפני בר מצווה – אך הבית, שנשען על עמוד האמונה והחסד של האב, נותר מיותם.

