כיכר השבת
יתום ובודד

"מעולם לא היה לו חיבוק מאמא, ואין לו גם אבא שיעזור לו בחופתו" זעקתו של הרב שושן

מגיד המישרים הגרי"מ שושן לא יכול היה להירגע לאחר שנחשף למקרה מרגש ומזעזע כל כך - הוא יצא בקריאה לציבור | בואו ניקח על עצמנו את הפרויקט, כי החתן הזה שהתייתם מאמו בלידתו, ולאחר מכן איבד גם את אביו המאושפז במחלקה סגורה - חייב להתחתן בכבוד! 

נש
מקודם |
הגרי"מ שושן (צילום: קופת העיר)

מגיד המישרים הגרי"מ שושן נרעש ונפחד למול מקרה חריג שהגיע לידיעתו - חתן שאיבד את אמו בלידתו, לאחר שנפטרה מסיבוך בלידה, וכעבור שנים אחדות איבד את את אביו שסבל מהדרדרות חמורה במצבו הנפשי, עד שאושפז במחלקה סגורה לכל החיים.

למרות האמור, יענקי גדל והיה לעלם חמודות. הוא שקד על תלמודו בישיבה, הצליח להתפתח כאישיות בריאה וטובה, עם זהות עצמית מבוססת ומטופחת. באחרונה בא בברית האירוסין עם כלתו שתחי', ובפעם הראשונה בחייו, עומד להיות לו בית, עומדת להיות לו משפחה משלו! בפעם הראשונה בחייו הוא עומד להתנחם אחרי אמו, כמו שאמרו חז"ל שמי שנפטרה אמו, מוצא ניחומים באשתו.

אבל כדי להתחתן חייבים שמישהו יקבל על עצמו לשאת בעול הכלכלי של החתונה וכל ההוצאות הנלוות. לצערו, אין לו אב ואם שיוכלו לקחת על עצמם את החוב. אביו אינו מתפקד ואמו אינה בחיים.

בקריאה נרגשת לכלל ישראל, זועק הרב שושן בתחינה, בואו וניקח על עצמנו את העול, בואו נחתן אנחנו את היתום הזה, כל אחד מאתנו ייתן את חלקו, וכך יוכל יענקי החתן להתחתן בלב שקט ובפנים מאירות משמחה.

לעזרה דחופה לחתן >>>

"אנחנו הולכים לדבר עכשיו על 'יענקי'", מספר הגרי"מ שושן אל מול המצלמה במטרה להביא את המקרה לידיעת כלל הציבור, כדי לגייס עזרה רבה ככל הניתן. "יענקל'ה נולד יתום מגיל 0 - אמא שלו נפטרה בלידה!

"הוא לא זכה לקבל חיבוק, הוא יודע שלא היו לו חיבוק מאמא. האבא יצא מדעתו, השתבשה עליו דעתו, מאושפז בבית חולים לתשושי נפש.

"החתן הזה עומד להתחתן וגם את ההבטחה שהאבא שלו יעזור לו – אין לו!

"נסתכל על הילדים שלנו: יש להם אבא ואמא והם יודעים שיש להם אבא שיהפוך עולם לכל מה שהם צריכים. לחתן היתום הזה - אין אבא!

"אנחנו עם ישראל נושאים בעול החתונה שלו!

"והקדוש ברוך הוא אומר: אם אתה משמח את שלי אני אשמח את שלכם".

עם ישראל! לב של כל יהודי... רחמנים בני רחמנים! נפתח את הלב ונעזור ליענק'לה הזה לקראת חופתו. אנחנו המלווים היחידים של יענק'לה, נפתח את הלב ונשתתף בחתונתו בסכום של לפחות 300 שקלים ונזכה שאבי יתומים 'ישמח את שלנו'.

לעזרה דחופה לחתן >>>

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצדקה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר