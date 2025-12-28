מגיד המישרים הגרי"מ שושן נרעש ונפחד למול מקרה חריג שהגיע לידיעתו - חתן שאיבד את אמו בלידתו, לאחר שנפטרה מסיבוך בלידה, וכעבור שנים אחדות איבד את את אביו שסבל מהדרדרות חמורה במצבו הנפשי, עד שאושפז במחלקה סגורה לכל החיים.

למרות האמור, יענקי גדל והיה לעלם חמודות. הוא שקד על תלמודו בישיבה, הצליח להתפתח כאישיות בריאה וטובה, עם זהות עצמית מבוססת ומטופחת. באחרונה בא בברית האירוסין עם כלתו שתחי', ובפעם הראשונה בחייו, עומד להיות לו בית, עומדת להיות לו משפחה משלו! בפעם הראשונה בחייו הוא עומד להתנחם אחרי אמו, כמו שאמרו חז"ל שמי שנפטרה אמו, מוצא ניחומים באשתו.

אבל כדי להתחתן חייבים שמישהו יקבל על עצמו לשאת בעול הכלכלי של החתונה וכל ההוצאות הנלוות. לצערו, אין לו אב ואם שיוכלו לקחת על עצמם את החוב. אביו אינו מתפקד ואמו אינה בחיים.

בקריאה נרגשת לכלל ישראל, זועק הרב שושן בתחינה, בואו וניקח על עצמנו את העול, בואו נחתן אנחנו את היתום הזה, כל אחד מאתנו ייתן את חלקו, וכך יוכל יענקי החתן להתחתן בלב שקט ובפנים מאירות משמחה.

"אנחנו הולכים לדבר עכשיו על 'יענקי'", מספר הגרי"מ שושן אל מול המצלמה במטרה להביא את המקרה לידיעת כלל הציבור, כדי לגייס עזרה רבה ככל הניתן. "יענקל'ה נולד יתום מגיל 0 - אמא שלו נפטרה בלידה!

"הוא לא זכה לקבל חיבוק, הוא יודע שלא היו לו חיבוק מאמא. האבא יצא מדעתו, השתבשה עליו דעתו, מאושפז בבית חולים לתשושי נפש.

"החתן הזה עומד להתחתן וגם את ההבטחה שהאבא שלו יעזור לו – אין לו!

"נסתכל על הילדים שלנו: יש להם אבא ואמא והם יודעים שיש להם אבא שיהפוך עולם לכל מה שהם צריכים. לחתן היתום הזה - אין אבא!

"אנחנו עם ישראל נושאים בעול החתונה שלו!

"והקדוש ברוך הוא אומר: אם אתה משמח את שלי אני אשמח את שלכם".

עם ישראל! לב של כל יהודי... רחמנים בני רחמנים! נפתח את הלב ונעזור ליענק'לה הזה לקראת חופתו. אנחנו המלווים היחידים של יענק'לה, נפתח את הלב ונשתתף בחתונתו בסכום של לפחות 300 שקלים ונזכה שאבי יתומים 'ישמח את שלנו'.