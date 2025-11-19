הוא רק בן 11 וחצי חודשים - אבל עבר כבר חיים שלמים של כאב. מרגע לידתו, שום דבר לא היה מובן מאליו. בחודש הראשון לחייו הוא שכב בטיפול נמרץ, מלווה בשורה ארוכה של אבחנות קשות: קושי נשימתי מתמשך, פגיעה מוחית ושורה של בעיות מורכבות שמאיימות על עצם התפתחותו.

והיום, כשהוא עדיין תינוק קטן שתלוי לחלוטין בהוריו, הם עומדים מול מאבק אחד: להציל את חייו - עכשיו.

ש רבה של מודיעין עילית בקריאה: "באמת שהוא מחוסר כל" נחמן שטרנהרץ | מקודם

מצבו הרפואי הולך ומסתבך. אחד האבחונים הקשים הוא הצטברות נוזלים בקרנות המוח. הנוזלים מגבילים את היכולת שלו לסובב את ראשו לצד אחד, והצמיחו לו יבלת גדולה בצד השני. הוא נמצא במעקב מתמיד, אבל ברור שהמצב לא יכול להישאר כך לאורך זמן.

תורמים עכשיו ומצילים את חיי התינוק >>>

במקביל, הוא נולד עם חיך שסוע, מום המחייב ניתוח מורכב ודחוף, כזה שאי אפשר לבצע בארץ באופן שייתן לו את הסיכוי המלא להתפתחות תקינה.

הפתרון היחיד: ניתוח מקצועי ומקיף בארצות הברית, במרכז רפואי ייעודי. העלות: סכום עצום שהמשפחה אינה יכולה לעמוד בו, ולכן פונה ומתחננת לעזרתנו.

מאז לידתו, הילד עובר טיפולים רפואיים רבים - כל אחד עולה מאות ואלפי שקלים. שבוע אחרי שבוע. חודש אחרי חודש. החשבון כבר עבר מזמן את היכולת של כל משפחה רגילה.

האבא עשה הכל כדי להציל את חיי הילד. הוא השקיע את כל אשר לו בטיפולים רפואיים וכעת המשפחה זקוקה כעת ל-50,000 דולר בלבד כדי לעבור את הניתוח בארה"ב ולהעניק לילד סיכוי אמיתי לחיים נורמליים.

בקול חנוק מדמעות, האבא פונה אלינו, ומתחנן לעזרתנו הדחופה: "אני מוכן לעשות הכול בשביל להציל את החיים של הבן שלי. הכול. אבל הגעתי לקו הסיום. כדי לתת לו סיכוי לחיים נורמליים, אני חייב לקחת אותו לטיפול בארה"ב, ואין לי יותר מאיפה להביא את הכסף. אני מתחנן לעזרתכם".

כולנו מתייצבים עכשיו ותורמים כדי להציל את חייו של תינוק קטן שטרם הספיק לומר אפילו את המילה הראשונה בחייו. זה הרגע שלנו להושיט יד - ולהציל חיים!