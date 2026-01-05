אירוע יוצא דופן נרשם השבוע, כאשר ראש הישיבה הגאון רבי ברוך סולווייצ'יק, מראשי ישיבת 'תורת זאב', יצא בפנייה פומבית וחריגה למען חתן יתום. מי שמכיר את הנהגותיו של ראש הישיבה, יודע כי התבטאויות מסוג זה – בהן הוא מעיד בגוף ראשון על היכרות אישית ורבת שנים עם נתמך – הן מחזה נדיר ביותר.

בהודעה שפורסמה, מסיר ראש הישיבה את הלוט מעל טרגדיה שקטה שליוותה משפחה שלמה במשך שנים. "רבותיי, אני מדבר בשביל יתום שלא הכיר את אבא שלו מעולם", פתח הגר"ב סולווייצ'יק את דבריו, ומיד לאחר מכן חשף את עומק הקשר: "אני מכיר את היתום הזה מהיום שהוא נולד, ליוויתי אותו הרבה שנים".

מדבריו של ראש הישיבה עולה תמונה של התמודדות מתמשכת, כאשר היתום גדל בצלה של האם האלמנה ללא דמות אב. "הוא עבר הרבה דברים מה שכל היתומים עוברים, ועבר דברים שלא כל היתומים עוברים", תיאר ראש הישיבה ברמז את הקשיים הייחודיים של המקרה.

לעזרה ליתום של הגר"ב סולווייצ'יק ולקבלת הברכה לחצו כאן>>>

כעת, כשהיתום הגיע לפרקו ועומד להקים את ביתו, המשבר הכלכלי מאיים להעיב על השמחה. ראש הישיבה הבהיר בצורה חד משמעית כי אין למשפחה יכולת לממן את החתונה כלל: "אבל היות ואמא שלו מאוד מתקשה עם פרנסה – אין להוצאות! והכל צריך לבוא בעזרה מבחוץ".

אולם מעבר לבקשת העזרה, הגר"ב סולווייצ'יק בחר להדגיש את מעלתו התורנית של החתן, כשהוא מעניק לו "תו תקן" אישי: "לכן זה זכות עצומה לעזור לו, כי מדובר כאן בבחור שאפשר להגדיר אותו בגדר 'תלמיד חכם'".

בסיום דבריו, העניק ראש הישיבה ברכה ייחודית ומידתית ("מידה כנגד מידה") לתורמים שייכנסו תחת האלונקה ויסייעו לחתן התלמיד-חכם להקים את ביתו: "הקב"ה יעזור לכל מי שעוזר לתלמיד חכם – תיכף לתלמיד חכם ברכה: הקב"ה יעזור שיוכל אי"ה לגדול בנחת, ללמוד בישוב הדעת בלי שום הפרעות".

ב'קופת העיר' מציינים כי לאור דבריו הנחרצים של הגר"ב סולווייצ'יק וההיכרות האישית המעמיקה שלו עם המקרה, הוקמה קרן ייעודית לגיוס הסכום הנדרש בדחיפות לקיום החתונה.