כיכר השבת
מפגן כוח של חסד

לקראת ימי הפורים | 800 גבאי הצדקה של 'ביתר עילית' התאחדו למען עניי העיר

מעמד רב רושם בביתר עילית | מעל 800 גבאי צדקה התכנסו לערב התעוררות מיוחד לקראת ימי הפורים • במרכז הערב נשא דברים המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן אשר הלהיב את הקהל בדברים • צפו בתיעוד (חרדים)

ועידת השלוחים בביתר (צילום: יהושע פרוכטר)

ערב מרגש ועוצמתי נרשם השבוע בעיר ביתר עילית, כאשר מעל 800 גבאי צדקה מכלל הקהילות והחוגים בעיר התאספו לכינוס מיוחד. הערב הוקדש כולו לחיזוק והתעוררות למען עניי העיר, ובמרכזו הוכרז על יוזמה חדשה במסגרתה יועברו כספים למשפחות מעוטות יכולת עבור הוצאות השבת.

את הערב הנחה בטוב טעם, הרב פנחס ברים, שעמד על חשיבות הסיוע למשפחות הנזקקות. במהלך הכינוס נשאו דברים רב העיר המרא דאתרא, הגאון הרב חיים וייס, וראש העיר מאיר רובינשטיין, שהעלו על נס את פועלם המסור של הגבאים מכל הקהילות הפועלים במסירות נפש לאורך כל השנה.

את המשא המרכזי נשא המשפיע החסידי הנודע, הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, אשר בדרכו הייחודית והסוחפת הלהיב את המשתתפים בחשיבות מעלת הצדקה והערבות ההדדית בתוך הקהילה. כמו כן, נשא דברים מרגשים הסופר הרב משה גוטמן, ששיתף בסיפורים הממחישים את הצורך הגדול הקיים בבתים רבים בעיר.

הערב לווה בתוכנית אמנותית מושקעת וסעודת מצווה כיד המלך, כאשר הגבאים יוצאים בתחושת שליחות מחודשת ועם בשורה משמעותית למאות משפחות בביתר עילית שיוכלו כעת לחגוג את השבת בכבוד ובהרחבה.

הגאון רבי חיים וייס במעמד (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן נואם (צילום: יהושע פרוכטר)
כיכר השבת
