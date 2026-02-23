הגרב"צ מוצפי: "צריכים לחסן, אל תשחקו בנפשות התינוקות"

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, קורא שלא להתייחס למפיצי השמועות וללכת ולחסן את הילדים. את הדברים כתב הגרב"צ במענה לשאלות שנשלחו אליו בסוגיית החיסונים ועל רקע מותם של מספר ילדים מהמגזר החרדי שלא חוסנו לחצבת.

השאלה

"שלום כבוד הרב שליט״א הרבה דעות יש לגבי החיסונים לילדים, גם תלמידי חכמים, גם רופאים חלקם אומרים לחסן ומביאים מקורות וחלקם אומרים לא לחסן ומביאים מקורות מה כבוד הרב אומר?".

התשובה

"הרבה דיבורי סרק נכתבו. הסכנה גדולה וצריכים לחסן אל תשחק בנפשות התינוקות".

השאלה

"שלום לכבוד הרב הפסקתי לקחת את הבן שלי בן השנה לטיפת חלב לקבל חיסונים מכיוון שאני חוששת, שמעתי שיש השפעות לא טובות לחיסונים".

התשובה

"כשאת מונעת ממנו חיסונים את מסכנת את חייו. כולם עושים זאת וכך מונעים מגיפות".

כזכור, ילד כבן שש שלא היה מחוסן נגד מחלת החצבת נפטר אמש בבית החולים, כך הודיע הערב משרד הבריאות.

לפי הודעת המשרד, הילד הובא אל בית החולים כשהוא במצב אנוש, והרופאים נאלצו לקבוע את מותו בתום ניסיונות החייאה ממושכים. ממשרד הבריאות נמסר בהקשר זה כי "חיסון והגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי - יכולים להציל חיים".

מקרה זה מצטרף לדיווחים על 15 מקרי מוות נוספים מהמחלה, כאשר רובם המכריע של הנפטרים הם ילדים ותינוקות שהיו בריאים וללא מחלות רקע קודמות, אך לא חוסנו נגד הנגיף. במשרד הבריאות שבו והבהירו כי "ניתן למנוע חצבת באמצעות חיסון יעיל ובטוח - המציל חיים".