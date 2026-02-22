"תושבי העיר ובניה, זוכים לכתובת רוחנית והלכתית מאחדת ומאירה בלב העיר" ( צילום: באדיבות המצלם )

לאחר שנים שבהן לא הייתה לשכה מסודרת, כעת כאמור בפעילות מרובה של שלוחי דרבנן בעיר, בירכו על המוגמר בחנוכת הלשכה בלב העיר בני ברק, באופן שישמש תל תלפיות לכל תושבי העיר, השואלים ודורשים דבר ה' זו הלכה.

טרם המעמד הגיע הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין חבר מועצת גדולי התורה ורבה של רמת אלחנן לקבוע את המזוזה הראשית והתבטא: ״זה מעמד קידוש השם. שיאריך הרב ימים על ממלכתו״. המעמד לכבודה של תורה נערך בהשתתפות רבני העיר והשכונות בבני ברק, ראשי ישיבות ורבנים, ובהם עמיתיו של הגר"מ לרבנות בני ברק, הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט והגאון רבי חיים יצחק איזיק לנדא, וכן (לפי סדר א"ב): הגאון רבי אריה אלחדד רב קהילת תורה ודעת; הגאון רבי רפאל אלקריף ראש ישיבת דרך חיים; הגאון רבי יעקב בן שמעון, חבר בד"ץ 'נוה ציון' ומו"ץ 'אהבת שלום'; הגאון רבי נתנאל זכריהו, רב ק"ק עדן; הגאון רבי מנשה זליכה, רבה של פרדס כץ; הגאון רבי משה חזקיהו, מרא דאתרא שכונת קרית הרצוג; הגאון רבי שבתאי לוי, רבה של רמת אהרון ורו"מ 'הליכות משה'; הגאון רבי יהושע לוי, רב קהילת ישועה ליהודה; הגאון רבי צמח מאזוז, ראש ישיבת 'כסא רחמים'; הגאון רבי משה מזרחי, רב קהילת 'בני תורה' שיכון ג' וראש ישיבת נחלת יוסף; הגאון רבי ניסים מלכה, רב קהילת 'היכל מרן'; הגאון רבי יוסף משדי, אב"ד וראש בתי הוראה מדרש הוראה; הגאון רבי משה נידאם, ראש כולל משכנות יוסף; הגאון רבי אלעזר נידאם, ראש מכון דבר ההלכה; הגאון רבי יהודה סילמן, ראב"ד בד"ץ בני ברק; הגאון רבי דוד פחימא, ראש ישיבת כתר תורה; הגאון רבי לוי פנחסי, ראש ישיבת 'אור אברהם'; הגאון רבי עמרם פריד; הגאון רבי יצחק רצאבי, רו"מ פעולת צדיק; הגאון רבי משה שטיין, רב קהילת חסידים קריית הרצוג; והגאון רבי אברהם שלוש ראב"ד חיפה.

בלשכת הרב החדשה ( צילום: באדיבות המצלם )

כמו כן השתתפו נציגי הציבור שלוחי דרבנן: ח"כ הרב אוריאל בוסו, ח"כ הרב משה אבוטבול, רה"ע הרב חנוך זייברט, סגני ראש העירייה הרב שלמה אלחרר, הרב אליהו שושן והרב גדליהו סילמן, וחברי מועצת העירייה.

יו"ר תנועת ש"ס, הרב אריה דרעי, שפתח את הכינוס החשוב אמר בדברי ברכתו: "בכל חנוכת לשכת מרא דאתרא יש שמחה, אך היום יש לנו שמחה גדולה ביותר, עשרות שנים חיכינו וציפינו מתי גם בבני ברק, בעיר התורה, יהיה רב לקהילות הספרדים, רב תלמיד חכם, מגדולי הדור, ראש ישיבה חשוב, פוסק הלכה חשוב, וברוך ה' שזוכים לכך".

הרב דרעי הוסיף וסיפר על הקשר ההדוק של הגר"מ שליט"א עם מרן רבינו זי"ע: "כמה מרן העריך אותו והוקיר אותו. כולם יודעים את הפעילות של מרן והתשובות שכתב להתיר את העגונות ממלחמת יום כיפור, אבל לא כולם יודעים שמי שסייע בידו באיסוף החומר והכנת התיקים, היה הגאון רבי מסעוד, עוד כשהיה אז אברך ב'תורה והוראה' וכבר אז מרן סמך עליו בדבר כל כך חשוב והעריך אותו".

בקביעת המזוזה ( צילום: באדיבות המצלם )

הרב דרעי הוסיף ובירך על כך, שכל הפעילות בעיר נעשית בהתייעצות מתמדת עם המרא דאתרא, "כל חברי הסיעה פועלים על פי דעת תורה של רב העיר, כפי שהוא מורה".

עוד אמר: "יש עוד הרבה מה לעשות עם הציבור הגדול שלנו, יש עוד להגדיל תורה, גם רבני השכונות שנמצאים כאן מחזקים את הפעילות, ואני מקווה בעז"ה, שיחד עם רה"ע נגיע למצב שכל הרבנים מקבלים שכר על פעילותם המסורה, כדי שיוכלו להיות פנויים להרבצת תורה ולמענה לכל שואל ודורש".

את המשא המרכזי נשא המרא דאתרא הגר"מ בן שמעון שאמר בדבריו, כי לא מדובר במשרד ניהולי גרידא, אלא בית של תורה ויראה הפתוח לכולם, "בית זה הינו בית לכל הציבור בעיר בני ברק – לתורה, להוראה ולהתייעצות. השמחה הגדולה ביותר היא לראות את האחדות של כל הרבנים מכל החוגים והעדות תחת קורת גג אחת".

הוא פירט על הפעילות הענפה שתהיה בעז"ה במקום: בית הוראה מרכזי שיפעל בכל שעות היממה וייתן מענה הלכתי זמין לתושבי העיר, וכן בית דין לממונות שיוקם במקום ע"י דיינים שיתנו מענה לכלל הציבור.

בסיום דבריו, ביקש הגר"מ להודות ליו"ר תנועת ש"ס, הרב אריה דרעי, על פועלו לרומם את קרנה של תורה בבני ברק בפרט וברחבי הארץ בכלל. הרב שיבח בחמימות את ראש העירייה הרב חנוך זייברט וכן את נציגי הציבור המקומיים, אותם כינה "בני ביתי ממש", וציין כי הם נועצים בו בכל ענייני הציבור השוטפים במסירות ובנאמנות.

ראש העירייה הרב חנוך זייברט אמר כי "זהו כבודה של עיר התורה, המונהגת על ידי רבנים גדולי תורה, וכל קהילה מקבלת את המענה בהתאם למנהגיה, מתוך אחדות וכבוד הדדי".

סגן ראש העירייה הרב שלמה אלחרר הודה לרב דרעי על פועליו למען ציבור בני התורה בעיר, וכן שיבח את צוות לשכתו של רב העיראשר נותנים מענה לכל פונה, ו"אנו כאנשי ציבור זוכים בס"ד לליווי של הרב ודעת תורה, וכל מה שנעשה בעיר בהתייעצות עם הרב שליט"א".

המעמד הסתיים בתחושת התעלות, כשתושבי העיר ובניה, זוכים לכתובת רוחנית והלכתית מאחדת ומאירה בלב העיר.