מהפכה של ביטחון בלוד

בדרך להקמת יחידת סיור חרדית בלוד: בכירי המשטרה נפגשו עם רב קהילת חב״ד בעיר

במטרה לחזק את שיתופי הפעולה בין המשטרה לקהילה החרדית בעיר לוד, מפקד התחנה בעיר נפגש עם הרב ברוך בועז יורקוביץ, רב קהילת חב״ד בלוד, בהשתתפות רב מחוז מרכז הרב שמואל ארליך | סוכם על הירתמות הקהילה למהלך גיוס והקמה של יחידת סיור חרדית ייעודית בתחנה (חרדים, משטרה)

מפקד תחנת לוד ורב מחוז המרכז אצל רב קהילת חב"ד בעיר

מפקד תחנת לוד נצ״מ מידד לביא קיים הערב (ראשון) מפגש עבודה עם הרב ברוך בועז יורקוביץ, רב קהילת חב״ד בלוד, בהשתתפות רב מחוז מרכז הרב שמואל ארליך ומש״ק העיר במטרה לחזק את שיתופי הפעולה בין המשטרה לקהילה החרדית בעיר לוד.

במהלך הפגישה סוכם על העמקת החיבור והדיאלוג השוטף בין הקהילה למשטרה, מתוך רצון לבנות אמון ולפעול יחד למען ביטחון התושבים.

עוד סוכם על הירתמות הקהילה למהלך גיוס והקמה של יחידת סיור חרדית ייעודית בתחנה, כאשר הרב הביע את תמיכתו במהלך ונכונות לסייע בקידומו. בנוסף, ייפתח ציר התנדבות ייעודי לחרדים המעוניינים לקחת חלק בפעילות למען ביטחון העיר.

תחנת לוד במרחב שפלה של מחוז מרכז תמשיך לפעול עפ״י מדיניות ממ״ז מרכז ניצב אמיר כהן לשיתוף כלל הקהילות בעיר, מתוך הבנה שחיבור אמיתי עם הציבור מחזק את המשילות ואת תחושת הביטחון.

