המשטרה הודיעה הערב (ראשון) כי עצרה נער בן 15, תושב בני ברק, בחשד למעורבות בהפיכת ניידת משטרה במהלך הפרות הסדר שאירעו בעיר בעיר בשבוע שעבר. זה החשוד השני שנעצר בחשד הפיכת הניידת.

הוא נעצר לחקירה בגין חבלה במזיד ברכב, השתתפות בהתקהלות אסורה, קשירת קשר לעשות פשע וחסימה או הפרעה בדרך ציבורית. בתום חקירתו נכלא ומחר יובא לדיון בבית משפט לנוער בבת ים. במקביל, מעצרו של חשוד נוסף שנעצר ביום חמישי, בן 19 מביתר עילית, הוארך עד יום רביעי.

כזכור, ביום חמישי האחרון עצרה המשטרה צעיר בן 19, תושב ביתר עילית, בחשד שהיה דמות מרכזית בהפיכת הניידת. היום התקיים דיון בעניינו, ובית המשפט החליט להאריך את מעצרו עד ליום רביעי הקרוב (25/2).

כזכור, האירוע הסעיר את המדינה כולה בשבוע שעבר, כאשר ניידת משטרתית נהפכה על צדה על ידי המון זועם.

האירוע הקשה התרחש בשבוע שעבר, כאשר שתי חיילות נכנסו בטעות ברכבן לרחוב חגי בבני ברק. בתוך זמן קצר התקהלו סביב הרכב עשרות מפגינים שהחלו בקריאות מחאה וחסמו את נתיב נסיעתן. כוחות משטרה שהוזעקו למקום כדי לחלץ את החיילות מהמצור, נתקלו בהתנגדות עזה מצד המון משולהב.

בשיא המהומה, לאחר שהחיילות חולצו בבטחה מהמקום, הופנה הזעם כלפי ניידת המשטרה שנותרה בשטח. בסרטונים שהופצו ברשתות החברתיות נראו עשרות צעירים כשהם מטלטלים את הרכב המשטרתי בחוזקה עד להפיכתו המלאה על הצד, תוך גרימת נזק כבד לרכוש המשטרתי בלב העיר.