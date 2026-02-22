עיריית ירושלים ( צילום: אביר סולטן, פלאש 90 )

וועדת השמות של עיריית ירושלים אישרה היום (ראשון) את הצעתו של חבר המועצה יוסף חיים מועלם, לקרוא רחוב בעיר על שמו ולזכרו של הגאון הצדיק רבי דן מרדכי הכהן זצ"ל, מי שכיהן כזקן רבני העדה התוניסאית בישראל והיה מדמויות ההוד של העיר ירושלים.

הגה"צ רבי דן מרדכי הכהן זצ"ל ( צילום: מ. כהן )

הגאון רבי דן מרדכי הכהן זצ"ל, שהתיישב בירושלים לפני למעלה משני עשורים סמוך ונראה לשריד בית מקדשנו, הטביע חותם עמוק על חיי היהדות והרוח בעיר. הוא הקים וביסס את מוסדות "יד מרדכי" המעטירים והיה לכתובת עבור אלפים ששיחרו לפתחו לקבלת עצה, הדרכה וברכה. ההחלטה, שזכתה לתמיכתו המלאה של ראש העיר משה ליאון וחברי וועדת השמות, התקבלה מתוך רצון להוקיר את פועלו רב השנים ותרומתו הייחודית לשימור והפצת המורשת הרוחנית של יהדות תוניס בלב עיר הקודש.

הגר"ח כהן עם יוסף חיים מועלם ( צילום: מ. כהן )

בנו וממשיך דרכו, הגאון רבי חי הכהן, רב העדה התוניסאית בירושלים וראש מוסדות "יד מרדכי", קיבל את הבשורה בהתרגשות רבה: "מדובר ברגע מרגש עבור המשפחה ועבור בני העדה כולה. אבי מורי זצ"ל פעל במסירות נפש למען חיזוק התורה והיהדות בירושלים. אני מודה מעומק הלב ליו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי, ולחבר המועצה יוסף חיים מועלם, שהוביל את היוזמה במסירות, וכן לראש העיר ולחברי הוועדה על ההכרה וההוקרה".