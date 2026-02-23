השבוע נחתה בישראל משלחת מכובדת של כמאה חברי ותורמי הוועד להגנת הר הזיתים, בראשות האחים ר׳ מנחם ור׳ אברהם לובינסקי. הוועד, שהוקם לפני למעלה מעשור מתוך כאב על הזנחת ההר והחשש הביטחוני שפקד את הפוקדים את קברי האבות, הצליח לחולל מהפכה של ממש במקום המקודש. במהלך שנות פעילותו, פעל הוועד ללא לאות לשיפור הגישה להר, התקנת מערכי מצלמות אבטחה והוספת נקודות משטרה שהחזירו את הביטחון האישי למבקרים.

גולת הכותרת של הפעילות, עליה התבשרה המשלחת מקרוב, היא הקמת מרכז המבקרים המפואר של הר הזיתים, פרויקט שדרש שנים של מאבק על אישורים וגיוס משאבים, וכעת עומד בשלבי בנייה מתקדמים של הקומה השנייה. המשלחת הגיעה לעקוב מקרוב אחר התקדמות השלד ולהודות לראשי המדינה על שיתוף הפעולה ההדוק.

שרשרת המפגשים המרגשת נפתחה בלשכת הרבנות הראשית לישראל, שם קיבלו הרבנים הראשיים את חברי המשלחת באולם הדיונים שבקומה השישית. הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף קיבל את פני המשתתפים בחמימות רבה וציין בדבריו כי הר הזיתים הוא למעשה בית הקברות היחיד המצוי בשטחה המקודש של ירושלים, ועל כן חובת השמירה על קדושתו היא עליונה.

בדבריו התייחס הגר"ד יוסף לסוגיית הכותל המערבי והתערבות בג"ץ בקדושתו, כשהוא מבהיר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כי הכותל המערבי והר הזיתים שייכים לעם ישראל וכפופים למסורת ההלכתית כפי שהיה בכל הדורות, ואין לערכאות או לתנועות רפורמיות כל דריסת רגל בניהולם.

ברוח זו דיבר גם הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר, ששיתף ברגש כי יקיריו, קרובי משפחתו, טמונים בהר הזיתים. הרב ציין כי בעבר שרר פחד אמיתי להגיע למקום, ואילו כיום, בזכות פעילות הוועד להגנת הר הזיתים, הציבור מרגיש הרבה יותר בטוח לבוא ולהתפלל. הגר"ק בר תקף אף הוא בחריפות את ניתוקו של בג"ץ מערכי היהדות והדת, וקרא להותיר את ניהול המקומות הקדושים לנאמנים למסורת ישראל בלבד. בתום המפגש עברו חברי המשלחת בזה אחר זה להתברך באופן אישי אצל הרבנים.

בהמשך היום נערך אירוע הוקרה ממלכתי במעון נשיא המדינה בירושלים. הנשיא יצחק הרצוג, שפינה זמן ממושך מסדר יומו, קידם את פני האחים לובינסקי שעמדו בראש המשלחת בקבלת פנים מרשימה, במהלכה הוצגו הישגי הוועד להגנת הר הזיתים לאורך השנים.

בדבריו, שיבח הנשיא את האחים לובינסקי ואת הפילנתרופיה של יהודי ארצות הברית העומדים לצד מדינת ישראל בעת הצורך. יו"ר הוועד, מנחם לובינסקי, הודה לנשיא על תמיכתו העקבית מהרגע הראשון.

שר העבודה לשעבר ח״כ הרב יואב בן צור, המשמש כיו"ר השדולה למען הר הזיתים ומי שליווה את המשלחת לאורך מסעה בישראל, הודה לנשיא על היותו נאמן למסורת ישראל, התומך בנושאי דת ויהדות בכל מאודו. ביום שלמחרת, התכנסו באולם "נגב" בכנסת למעלה ממאה מחברי המשלחת שהגיעו מארה"ב. את המעמד אירח יו"ר השדולה למען הר הזיתים - השר לשעבר יואב בן צור, ונטלו בו חלק עשרות שרים וחברי כנסת מכל סיעות הבית.

אורח הכבוד, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, נשא דברים בשבח התורמים והוועד. במהלך הכינוס הוענקה תעודת הוקרה מיוחדת לשר הבינוי והשיכון לשעבר, ח״כ הרב יצחק גולדקנופף, שבתפקידו דאג להזרמת מיליוני שקלים עבור התקנת מצלמות האבטחה והתקדמות הפרויקט.

בכינוס השתתפו שרים וחברי כנסת רבים, בהם השרים אלי כהן, שלמה קרעי ועמיחי שיקלי, וכן חברי הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי, הרב יונתן משריקי, הרב משה אבוטבול, הרב יוסף טייב, אבי מעוז, ששון גואטה, משה סעדה, עמית הלוי, אוהד טל, צבי סוכות, הגב' טלי גוטליב והגב' קטי שטרית.

את סדרת המפגשים חתם אירוע יוקרתי במלון וולדורף אסטוריה, שם הובעה הערכה לאנשי העסקים האמריקאים שעזבו את כל עיסוקיהם והשקיעו מהונם וממרצם למען הקמת מרכז המבקרים. במעמד השתתף ראש עיריית ירושלים מר משה ליאון, שנשא דברים בשבח הוועד להגנה על הר הזיתים, ולאחר מכן, הוענקה לו תעודת הוקרה על הפיכת הפרויקט ליעד אישי מבחינתו ועל סיועו המכריע בהעברת התקציבים והאישורים הנדרשים למען קידום מרכז המבקרים.

לצדו השתתף השר לענייני ירושלים לשעבר וחבר הכנסת הרב מאיר פרוש, שליווה את הקמת המרכז במשך שנים. הרב פרוש ציין בהתרגשות כי הוא רואה זכות גדולה שנפלה בחלקו לסייע בהקמת המבנה ההיסטורי שיבטיח את עתידו של הר הזיתים לדורות הבאים.

המשתתפים הרבים, התפזרו בתחושת שליחות עמוקה ומתוך הוקרה והערכה לפעילות הוועד למען הר הזיתים ולכלל אישי הציבור הנרתמים למענו.