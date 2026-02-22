שעה של קורת רוח הייתה מנת חלקם של ההורים והסבים הנרגשים שהסבו יחדיו באולם בפ"ת, שם חגגו ילדי החמד תלמידי כיתות א' בתלמוד תורה 'נטיעים' שבהנהלת הרב שלמה ביטון, את תחילת לימוד החומש.

את המעמד פתחו חתני השמחה במיצג מרגש של ידיעת התורה, כאשר אמרו בניגון המסורתי ובבקיאות נפלאה את כל פרשיות התורה, נביאים, כתובים ומסכתות הש"ס בעל פה. לאחר מכן הגישו התלמידים מחרוזות שירים לכבודה של תורה שהמיסו את לב השומעים.

שיאו של החלק האמנותי היה הצגה מיוחדת שהכינו הילדים על דמותו של התנא רבי עקיבא, מרועה צאן פשוט ועד לגדול הדור שמסר נפשו על לימוד התורה. המשחק המושקע והמסרים של התמדה ומסירות עוררו התפעלות רבה בקרב ההורים והאורחים.

את המעמד פיארו בנוכחותם רבנים ואישי ציבור, ובראשם הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג, רבה של שיכון ה' בבני ברק וראש ישיבת 'דרכי איש'. בדבריו הנלהבים הדגיש הגרמ"ב את הייחודיות של ת"ת 'נטיעים', שבו שמים דגש על לימוד תורה מתוך שמחה ואהבה.

הגרמ"ב שיתף את הנוכחים בסיפור מרטיט, כאשר שאל בזמנו את ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל מהו סוד החינוך בדורנו, וראש הישיבה השיב לו בשלוש מילים: "אהבה, אהבה, אהבה".

בנוסף השתתפו במעמד: מנכ"ל מעיין החינוך התורני בפ"ת יוסף בוסו, ראש העיר מר רמי גרינברג, יו"ר המועצה הדתית אייל שגיב, מפקחי הת"ת ואישי ציבור נוספים.

בסיום המעמד חולקו חמשת חומשי תורה לחתני השמחה על ידי הרבנים והמחנכים. רגעים מרגשים נרשמו כאשר פצחו ההורים והילדים בריקודים סוערים, כשהאבות והסבים נושאים את חתני החומש על כתפיהם לכבודה של תורה.