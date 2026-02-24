פוסק הדור בהצהרה נדירה: "אסור לי לפרט, אני רק יכול להגיד לכם שתיוושעו לעינינו ממש" ( צילום: באדיבות המצלם )

המוני עמך בית ישראל הצובאים על דלתות הבית ברחוב קצנלבויגן בירושלים מכירים את המראה היטב. מכל קצוות תבל מגיעות בקשות, זעקות וקריאות לישועה המונחות על שולחנו של פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך. זה מתחנן עבור בתו שהגיעה לפירקה, וזה עבור בנו הפעוט שחלה במחלה האיומה ל"ע. אך בימים אלו – ימי הפורים המיוחדים, ולקראת חודש ניסן המסוגל לגאולה, דאגה אחת מדירה שינה מעיניו הקדושות של מרא דארעא דישראל והיא קיומם של מאה ושמונים עמלי תורה. אלו הם תלמידיו האהובים אברכי רשת הכוללים "מרכז התורה תשובות והנהגות" הממיתים עצמם באהלה של תורה יומם וליל.

למרות שבדך כלל אין דעתו של הגר"מ שטרנבוך נוחה משלל מיני סגולות, הפעם הוכרז על ידו מהלך נדיר והיסטורי. מדובר בסגולה נוראה אשר נתקדשה ונתקבלה מדור לדור ומושתתת כל כולה בדרך תפילה ובקשה. מרן ינחה וידריך בפרטות קבוצת תלמידי חכמים מופלגים אשר יעמדו ויעתירו בסילודין במשך ארבעים יום ברציפות עבור התומכים היקרים שיטו שכם להחזקת הכוללים. ימי התפילה יסתיימו ביום טוב 'שביעי של פסח' שהוא יום מסוגל מאוד לזיווגים ופרנסה, שעליהם אמרו חז"ל שהם קשים כקריעת ים סוף, שאירעה בליל שביעי של פסח.

במכתב נדיר ומרטיט לבבות יוצא פוסק הדור מגדר הרגיל ופונה אישית לכל אחד מאיתנו. דבריו המפורשים חודרים כליות ולב:

"אני קורא לכל אחד ואחד באופן אישי, אני יודע שזה קשה, וקשה יותר מקשה. אבל הנתינה עכשיו ל 180 אברכים בוודאי ישקול הרבה מאוד בחשבון הקב"ה".

הגר"מ שטרנבוך עומד ומבטיח הבטחה נוראה ומפורשת למי שיקבל על עצמו החזקת יום בכולל. לא הבטחה כללית אלא התחייבות אישית חסרת תקדים:

"כי אם הוא מוציא מהכיס שלו במיוחד עבור תלמידי חכמים גדולים שבלא עזרתינו עבורם הם היו ממש בגדר רעבים, יהיה לו פרנסה בשפע. מי שיתנו יקבלו שפע! שפע פרנסה! שפע בכל הצרכים הנצרכים לו!

"ומי שיתן החזקת יום בכולל, יתברך ויהיה לו ישועות מאת הקב"ה, אני לא יכול לפרט ואסור לי לפרט ואני רק יכול להגיד לכם שתיוושעו. ותיוושעו לעינינו ממש".

הסגולה הפלאית עליה העיד הגר"מ שטרנבוך כי בעצמו ראה ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע אשר נעשו בזכותה, דורשת נתינת צדקה ואמירת ספר רביעי שבתהילים. מתנאיה הקשים הוא שהמתפלל יחוש בליבו את הצער והכאב של הזקוק לישועה ויתפלל עליו מקירות ליבו עד שיחלה עצמו עליו. כעת, תלמידי חכמים מופלגים יעשו זאת עבורכם יום יום מתוך קבלת התנאי לומר "נשמת כל חי" בשבח והודיה להשי"ת מיד לאחר הישועה.

כל מי שיזכה לקבוע שותפות קודש של החזקת סדר ליום בסך 125 שקלים לחודש או זכות יום שלם בסך 250 שקלים, יזכה להיכנס לרשימת הזהב. שמות התורמים יוזכרו על ידי מרן שליט"א בעצמו בימים המסוגלים, בפורים ובשביעי של פסח, יחד עם בית דינו בכח תורתו ובכח התפילה.

היו שותפים עכשיו בהיכלו של מרן פוסק הדור. אל תחמיצו הזדמנות כזאת להיות שותפים בתורה של תלמידי חכמים גדולים.

