לראשונה בהיסטוריה! "אני ערב שתישמע בקשתו"

כידוע עיני כל ישראל נשואות לבית פוסק הדור, משה איש האלוקים השריד אשר השאיר ד' לנו מדורות הקודמים- לדעת את המעשה אשר יעשון.

מידי יום מתקהלים מאות ואף יותר אנשים בפתח הבית ברחוב קצנלבוגן 4, איש איש ושאלתו , איש איש ובקשתו, כי משם, מהבית של מאה שנות תורה ויראה טהורה יוצאת הוראה לישראל.

לקראת פורים – בקש הגר"מ שטרנבוך, כמנהגו בקודש לא לסמוך על הכרעותיו משנים קדמוניות אלא לשבת ולברר כל שנה מחדש- ולכן בשנת תשפ"ו התחיל שוב מתחילה לברר היטב היכן ראוי לקיים מצוות מתנות לאביונים , ופתח את כל הסוגיא מחדש.

זמן ממושך ישב הגר"מ שטרנבוך על בחינת הסוגיא של מתנות לאביונים, ולאחר שבדק והשווה ובחן את כל הפרטים, יצא בפסק דין מוקלט ברור ומנומק, הקובע כיצד יש לקיים את מצוות 'מתנות לאביונים' באופן המהודר ביותר.

הגר"מ שטרנבוך ביסס את פסיקתו על כמה רבדים: קופת הצדקה הנאמנה ביותר, הבחירה בקופה שמעניקה לעניים הנצרכים ביותר, קופה שסך המענקים המצטבר שהיא נותנת בו ביום למשפחות עניות הוא הגבוה ביותר וכן פרמטרים הלכתיים נוספים שנמנו על ידי חז"ל והפוסקים כמעלות במצוות צדקה בכלל, ובמצוות מתנות לאביונים בפרט.

לאחר ששקל בפלס את כל האמור, יצא מרן בפסק דין מוקלט חסר תקדים ברמת הפירוט שלו, לגבי כל הפרמטרים האמורים.

"המקום המהודר והראוי ביותר ליתן מתנות לאביונים", אומר הגר"מ שטרנבוך ברהיטות ובאופן חד משמעי , "הוא 'קופת העיר' שהקים ידידי הגאון רבי חיים קניבסקי זצ"ל, שהעיד עליהם שהם נאמנים כרבי חנניא בן תרדיון - ואין שיעור וגבול למעשים שהם עשו ועושים.

"והנותן למגבית פורים של קופת העיר 495 שקלים, כמנין 'מתנ"ה', ויבקש בעת הנתינה מידה כנגד מידה מתנה הנצרכת לו מבורא עולם - אני ערב שהקב"ה ישמע בקשתו והוא יתברך מהשמים בכל מיני ברכות".

הגר"מ שטרנבוך הוסיף וביאר: "הקב"ה יודע לברך, וכשהוא מברך הוא מברך מה שצריך ממש, והוא יברך כל אחד ואחד שנותן לקופת העיר כמנין מתנ"ה - אם אין מעשיו מעכבין - מפני שהוא נותן להם אפשרויות לתת.

"וגם אני אתפלל עליו בעת רצון בפורים דמוקפין, שהקב"ה ייענה לבקשתו וייתן לו מן שמיא המתנה הנצרכת לו".

בסיום דבריו מסייג מרן את הבטחתו הנדירה בתנאי חמור ולא יעבור: "ואני מתנה שאין עוברי עבירה בזדון ובשאט נפש בכלל הברכה".

מאוחר יותר הסביר הגר"מ שטרנבוך שהוא בחר ב'קופת העיר' בין היתר בשל העובדה שזו הקופה הגדולה ביותר והיא מעניקה מתנות לאביונים בהיקף שאין לו אח ורע בשום קופה אחרת, ולכן כדאי לכל אחד להיות נטפל לרבים העושים מצווה, משום שהוא נוטל שכר כנגד כולם, וכל הנותן סכום של 495 שקלים ל'קופת העיר' עבור 'מתנות לאביונים', ייחשב לו הדבר כמי שנתן 'מתנות לאביונים' בסכום של עשרות מיליוני שקלים, כסכום המלא של כל המתנות לאביונים שנתנה הקופה בפורים דפרזים ובפורים דמוקפים, ומי הוא זה ואיזהו שיכול למנוע מעצמו זכות גדולה ועצומה שכזאת.

המפליא הוא שבכל דור ודור, בכל עיר ועיר ובכל קהילה וקהילה, כבר עשרים וחמש שנה אומרים גדולי הדור כי את המתנות לאיונים יש להעביר לקופת העיר וכך הם נוהגים

מי אינו צריך מתנה מהקב"ה- כל אחד מאיתנו רוצה, מי נחת מהילדים, מי זווג הגון, רפואה, ישועה , פרנסה, רווח והצלה, כל אחד ואחד יש לו מה לבקש- והגר"מ שטרנבוך אומר ומקליט את עצמו- אני ערב שהקב"ה ישמע בקשתו.

יש לך, יש לנו, ערבות חתומה ומוקלטת מפוסק הדור- שהקב"ה ישמע את הבקשה ויתן את המתנה הנצרכת..

כל מילה מיותרת.

