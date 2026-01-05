קדרות עטפה את הקריה החרדית ברחובות עם כניסת שבת פרשת ויחי: הבשורה המרה על פטירתה של האישה החשובה והצדקנית, מרת חיה גיטל שחר ע"ה, הכתה בהלם את תושבי העיר ותלמידי ישיבת 'מאור התלמוד'. המנוחה, שנזדככה בייסורים קשים בשנתיים האחרונות, הלכה לעולמה בגיל 47 בלבד, כשהיא מותירה אחריה חלל עצום ומשפחה שבורה.

מרת שחר ע"ה, בתו של הרה"ג ר' יצחק ליבוביץ זצ"ל, הייתה עזר כנגדו במסירות נפש של בעלה, יבלחט"א הרה"ג ר' משה שחר שליט"א, המשמש כ'משיב'. כל חייה היו קודש למען יוכל בעלה לשקוד על תלמודו ולמען חינוך שבעת ילדיהם בדרך התורה והחסידות.

גם בעבודתה כמורה בבית הספר בראשון לציון, נודעה כדמות רוחנית משמעותית. תלמידותיה וצוות ההוראה מספרות על אישה מאירת פנים, שתמיד מצאה את המילה הנכונה לחיזוק. היא ניתבה את תלמידותיה לחיי אמונה מתוך אהבה ומסירות שאין לה תחליף.

לפני כשנתיים חלתה במחלה הקשה. לאורך כל תקופת הסבל, הפגינה גבורה ואמונה יוצאת דופן. מקורביה מספרים כי גם בימיה האחרונים כשהכאבים היו קשים מנשוא, בחרה להימנע מנטילת משככי כאבים חזקים (מורפיום) כדי לשמור על צלילות דעתה. רצונה האחרון היה להישאר קשובה ונוכחת עבור ילדיה ובני משפחתה עד הרגע האחרון.

לעזרה דחופה ליתומים ולאלמן הקליקו כאן >>

חסד מיוחד עשה עמה הקב"ה, כאשר על אף חולייתה הקשה, זכתה בתקופה האחרונה להוביל את אחת מבנותיה אל תחת החופה.

ביום שישי האחרון, בבית החולים איכילוב, חשה המשפחה כי שעותיה האחרונות קרבות. בכוחותיה האחרונים ממש, נפרדה מרת שחר מכל אחד מילדיה במילים אישיות ומחזקות. ברגע מרטיט במיוחד אספה את שארית כוחותיה וכתבה הקדשה אישית בסידור שנקנה לבתה הקטנה, בת ה-6, כצוואה של תפילה ואמונה.

עם הדלקת נרות שבת קודש, כשהיא מוקפת בבני משפחתה המבכים, יצאה נשמתה בטהרה למנוחת עולמים. הלוויתה הכואבת יצאה במוצאי שבת מבני ברק מבית אמה שתחי' לבית החיים ברחובות.

בפטירתה, הותירה המנוחה משפחה מפוארת, אך כזו הניצבת כעת בפני שוקת שבורה. שבעה יתומים נותרו ללא אם, כשהאב נותר לבדו במערכה המורכבת של גידול הילדים וניהול הבית, לצד החלל העצום שנפער.

זהו הרגע של כולנו להתגייס למען היתומים הרכים והאלמן החשוב, כדי להבטיח את עתידם ולתת להם משענת בשעה קשה זו.