הרב בידרמן זעק בחרדה גדולה: 111 יתומים ויתומות!

אחד החודשים העמוסים ביותר מבחינת נישואי יתומים הוא החודש, כסלו תשפ"ו. לא פחות מ-111 יתומים ויתומות מתחתנים בחודש זה, ולאחר שהגישו בקשה ונמצא שהם אכן זקוקים לסיוע דחוף כדי שיוכלו לממן את חתונתם, הוגשה הרשימה המלאה בפני המשפיע הנודע רבי אלימלך בידרמן.

הרב בידרמן החזיק בידיו את הרשימה ועלעל בה. כשנחשף למספר העצום שלח היתומים והיתומות המתחתנים בחודש זה, ויש צורך דחוף לגייס סכומי כסף משמעתיים כדי לסייע, החל הרב בידרמן לזעוק בקול ובחרדה גדולה!

"איככה אוכל וראיתי", אמר הרב כשדמעות חונקות את גרונו, "איך נוכל לשקוט ולחיות בשלווה כשיש כאן 111 יתומים ויתומות שרוצים להתחתן ולהקים בית בישראל, אבל אין להם אפשרות לעשות זאת בלי העזרה שלנו!!!

לנוכח האמור אמר הרב בידרמן שיש לבקש מהציבור שירתמו כל אחד עשרה שקלים לכל יתום, סכום לא גדול מאוד, שכמובן מצטבר יחד לסכום משמעותי של 1110 שקלים, שבכוחם לבנות 111 בתים בישראל, ולקיים 111 עולמות של יתומים ויתומות שידעו עוני ומחסור, וכעת מתחילים פרק חדש בחייהם, פרק שבו הם יוצאים מחיי היתמות ומקימים את הקן המשפחתי החדש שלהם.

מדי חודש בחודשו מאשרים רבני 'קופת העיר' רשימה של יתומים ויתומות שמגיעים לחתונתם, וזקוקים לעזרה. הרבנים בוחנים את המצב הכלכלי ואת הצרכים השונים, ובהתאם לכך מחליטים אם לאשר את בקשת העזרה של היתומים והיתומות, או להימנע מנתינת אישור. זאת, בשל העובדה שהמשאבים מוגבלים וכספי הצדקה צריכים להיות מופנים למקומות שבהם הם נצרכים באופן מיוחד.

המשפיע הנודע, אשר פרש את חסותו על הקרן הייעודית למען היתומים המתחתנים בחודש כסלו, פונה לציבור בבקשה לסייע ולתרום כל אחד כפי יכולתו ולהשתדל לתת תרומה של 1110 שקלים ל-111 היתומים – עשרה שקלים בלבד לכל אחד ואחד מהיתומים המתחתנים בחודש זה.

"זה אני מבקש? התורה מבקשת!", אומר רבי אלימלך, "הדבר היחיד שהתורה אומרת ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבקות, הדבר היחיד שבו מותר לנסות את הקב"ה, הדבר היחיד! (במצוות צדקה, שהקב"ה הבטיח למי שיעשה צדקה) "אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די".

לסיום מצהיר הגר"א בידרמן ומבטיח בכח התורה הקדושה: "מי שייתן 1110 שקל, עשרה שקלים לכל יתום, תהיה לו ישועה גדולה בקרוב!".

באי ביתו של מרן מספרים שזאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שהרב מוציא מפיו הבטחה מפורשת שכזאת, באופן כללי, וכל החפץ ליטול יבוא ויטול, על ידי שיתרום עשרה שקלים לכלל יתומי מהיתומים המתחתנים בחודש כסלו, ובתמורה יזכה בהבטחה מפורשת של הרב לישועה גדולה בקרוב.

