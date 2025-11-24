בכל שנה חוזר ונשנה אותו מחזה שמרעיד את הלב. משפחות שנשאו על כתפיהן שנים של ציפייה לשידוך מתקבצות ליד קברו של הגאון הצדיק רבי אשר לעמיל לעווי זצוק״ל בהר הזיתים וחוזרות עם תחושה ברורה ששערי שמיים נפתחים עבורם.

יהודי ירושלים נהגו לומר כי הציון של רבי אשר לעמיל הוא המקום הבדוק והמנוסה ביותר לשידוך קרוב ממש. מסורת זו עברה מדור לדור ורבים מעידים שהשתנתה להם המציאות בזמן קצר באופן שלא ניתן להסבירו.

הצדיק רבי אשר לעמיל לעווי נודע לא רק כתלמידם המובהק של גדולי הדור אלא כאיש אמת שדבק בירושלים ובקדושתה במסירות נפש. כבר בימיו זכה לשם של פועל ישועות שתפילותיו התקבלו ברחמים רבים. לאחר הסתלקותו ביום ח׳ כסלו תרי״א סיפרו בני ירושלים כי פעמים רבות נפתחו שערי שמים על קברו והבקשות בענייני זיווג התקבלו בצורה מופלאה.

לחצו כאן עכשיו ושלחו את השמות לתפילה הנדירה >>>

הרב מבריסק זצוק"ל שלח להתפלל על קברו לישועה גדולה, ואמרו משמו שהוא "עמוקה דירושלים". הגרי"ש אלישיב זצוק"ל אמר שודאי הוא שמקום זה מסוגל מאוד לקבלת התפילות.

בימינו התפרסם שוב סיפור מרטיט שהפך לשיחת היום. משפחה שבניה עוכבו בשידוכים שנים רבות מסרה את שמות ילדיה במעמד ההילולא על קברו של הצדיק. בתוך שנה אחת בלבד נבנו שלושה בתים חדשים והבן הצעיר בן העשרים ושש שהמתין שנים רבות מצא את זיווגו וכיום הוא כבר אב לילדה.

בחצות הלילה של ליל ההילולא ח' כסלו, יקיים הרב צבי ויספיש, שאר בשרו של הצדיק וראש ישיבות הר״ן מעמד תפילה מיוחד עבור התורמים ל'ועד הרבנים', למען החזקת אלפי עמלי תורה, יתומים ואלמנות, חולים ועניים מרודים.

אסור לנו לפספס את ההזדמנות הנדירה. כולנו שולחים עכשיו את השמות לתפילה הנדירה על קברו של הצדיק הירושלמי שהבטיח לפני פטירתו שבעת שיצטרכו להתפלל על עצירת גשמים או על כל צרה שלא תבוא, ילכו להשתטח על קברו ויוושעו בעז"ה.

