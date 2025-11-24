קורע לב: התינוק היתום שנולד עם פטירת אמו הוכנס לברית

רגשות מעורבים ותחושות סותרות באירוע הברית המרגש שנערך אתמול לתינוק הקטן לבית משפחת מרגי, בנה של אביטל מרגי ע"ה, שקרסה עם לידתו ונפטרה לאחר מאבק קצר על חייה.

הגב' מרגי ע"ה, אם לארבעה ילדים מרמת בית שמש ד', נפטרה בשבוע שעבר בדמי ימיה לאחר קריסת מערכות מהירה. הילד, שנולד במצב חירום ופונה מיד לפגיה, חובר למכשירים ימים ארוכים, וברוך ה', מצבו השתפר והתייצב עד שכבר ניתן היה לערוך את ברית המילה.

אולם לצד שמחת החיים החדשים, שררה באולם אווירה של כאב עמוק. האב, הרב צוריאל מרגי שיחיה, עמד שם אוחז את בנו הרך בזרועותיו הרוטטות – ילד יתום שאמו מסרה את נפשה עליו – ובירך את הברכות בדמעות חנוקות.

בסנדקאות כובד הראשון לציון והרב הראשי לשעבר, הרב יצחק יוסף, שמלווה את המשפחה בתקופה האחרונה. ויקרא שמו של הילד בישראל 'אריאל'.

הנוכחים, קרובי משפחה, שכנים ואנשי קהילה מבית שמש ונתיבות, לא הצליחו לעצור את דמעותיהם.

"זו ברית שכל מילה בה צורבת את הלב", אמר אחד המשתתפים. "תינוק קטן, שלפני שבוע עוד נלחם על חייו, זוכה סוף סוף לשם – אבל בלי אמא שתשיר לו, שתנשק, שתשמח. הוא לא זכה אפילו שהיא תחבוק אותו בזרועותיה רגע אחד אחרי שנולד, כשהוא נולד היא כבר היתה מחוסרת הכרה, וצוות ענק של רופאים עמל להחיות אותה – ללא הצלחה.

כאמור, מרת אביטל ע"ה, בת 31 בלבד, הייתה אם לארבעה ילדים. בלידה הרביעית, במהלך שגרתי לחלוטין, התרחשה קריסת מערכות נדירה וקטלנית. במשך 12 שעות נאבקו הרופאים להצילה, אך כל המאמצים כשלו.

כעת נותרו ארבעה ילדים רכים: הבכור בן שבע, אחריו ילדה בת חמש, ילד בן שנתיים וחצי – והתינוק שזה עתה נימול, שאיבד את אמו עוד לפני שהכיר אותה. האב הצעיר מנסה לשקם את הבית החרב, אך נושא לבדו בעול כבד מנשוא – רגשי, גופני וכלכלי.

בקהילת "מניין האברכים" ברמה ד', וכן בעיר נתיבות בה גדלה המנוחה ע"ה ובה מתגוררים הוריה שיבלחט"א, נמשכת ההתגייסות לסייע למשפחה. הוקמה קרן תמיכה לילדים היתומים, שמטרתה לספק להם מסגרת חמה, ליווי וסיוע מתמשך.

"הברית אתמול היא סמל של חיים חדשים," אמר אחד הקרובים. "אבל החיים האלה צריכים את כולנו סביבם. הילד הזה יגדל בלי אמא, בלי חיבוק, בלי קול שירדים אותו – ואנחנו צריכים להיות שם בשבילו".

מי שראה את האב מניח את בנו על כיסא של אליהו, כשדמעותיו נושרות בלי מעצור, הבין עד כמה שמחה וצער יכולים לדור באותו רגע, באותו לב. מי ששמע את האמירה "ישמח האב ביוצא חלציו ותגל האם בגן עדן בפרי בטנה", לא יוכל לשכוח לעולם את צווחת הכאב הנוראה שנשמע בכל קצווי האולם, ולא הותירה עין יבשה.

"הכאב עצום", אומר אחד מידידיו של הרב צוריאל מרגי, האב האלמן, "הרב צוריאל הוא איש חזק, אבל גם לאנשים חזקים יש קצה גבול היכולת. המצב הזה שבו הוא צריך לגדל לבדו ארבעה קטנטנים, ובתוכם תינוק בן יומו – בלתי נתפס. מעבר לכאב הרגשי הנורא, זה בלתי אפשרי גם מבחינה טכנית לעשות את זה לבד. הוא יהיה חייב עזרה, הרבה מאוד עזרה. אנחנו פשוט מתחננים בפני כל מי שנחשף למקרה, בואו תתרמו, תעזרו לו, כדי שתהיה לו האפשרות הבסיסית לתת את עצו לילדים, ולאפשר להם לגדול בצורה בריאה. חייבים לעזור להם, כדי שלא יקרסו חלילה".