על רקע הסערה בש"ס, היו"ר ח"כ אריה דרעי, כינס אמש (שני) את חברי הכנסת יחד עם נציגים רבים מהרשויות המקומיות לישיבת סיעה בחדר הסיעה בכנסת.

במהלך הישיבה הסגורה התייחס דרעי לסערת חוק הגיוס וטיוטת החוק המונחת על שולחן הדיונים בימים אלו.

דרעי העריך בשיחה כי הדיונים על נוסח החוק 'יחלו בימים הקרובים' בוועדת חוץ וביטחון. בניגוד לדרישה של ראש הממשלה נתניהו, דרעי סירב להתחייב כי חברי הכנסת של ש"ס יצביעו בעד החוק בתום גיבוש הנוסח.

לדבריו, בשיחה עם חברי הכנסת, בתום הדיונים החוק יעלה שוב להתייעצות אצל חברי מועצת חכמי התורה שיכריעו האם להצביע בעדו.

עם זאת, דרעי טען בדבריו כי אם גדולי ישראל אכן יאשרו את החוק הרי שיהיה רוב לחקיקת החוק בקדנציה הנוכחית למרות ההתבטאויות של חברי כנסת מהקואליציה שיצביעו נגדו. "ייתכן שכבר בתקופה הקרובה נהיה אחרי הכל", הוסיף דרעי.

כזכור, במכתב שפרסם בשבוע שעבר הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, תקף הרב את הקמפיין נגד נציגי הציבור: "אותם היוזמים את ההסתה כלפי שלוחי הציבור בפרסום דברי כחש וכזב, הם אותם אלה המפלגים ומפרידים את הציבור החרדי כבר עשרות בשנים וגם רדפו את מרן אאמו״ר זיע״א עוד בחייו וברור הדבר כי אין כוונתם לשם שמים ויש להתרחק מהם ומדרכיהם הרעות״

באשר לטיוטת חוק הגיוס כתב הראש"ל: "וכבר מילתנו אמורה בעניין הסדרת מעמד בני הישיבות, כי הכל מסור לוועדה המיוחדת שמונתה על ידי מועצת חכמי התורה, אשר עושה מלאכתה נאמנה ומפקחת על כל הדרוש פיקוח למען השמירה על עולם התורה".

אתמול התייחס בכיר חרדי העוסק בסוגיית הגיוס לטיוטת החוק ואמר ל'כיכר השבת': "החוק - בסבירות גבוהה - לא יעבור ואם יעבור - לא יעמוד במבחן בג"צ. אטיאס ניסח חוק כדי להציג לרבנים הוכחות שנעשו פעולות אמיתיות להסדיר את המצב, אולי זה עוד יחזיר אותנו לממשלה, גם בלי חקיקה".

הבכיר הדגיש: "ייתכן שבמהלך הדיונים בוועדת חוץ וביטחון החוק יקבל תפנית דרמטית חדשה, כדוגמת הדרישה של היועצת המשפטית של הוועדה להעלות את יעדי הגיוס בשנה הראשונה ל-7,500 ואז באמת נצטרך להביא עוד כאלף חמש חרדים נוספים לצה"ל כבר בשנה הראשונה".