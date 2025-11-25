מפה לאוזן, השמועה מתפשטת. סיפורי הישועות המתרחשים על קברו של הצדיק רבי אשר

לעמיל לעווי זצוק״ל, מתפרסמים ורבים נוהרים לשאת תפילה. השנה, כולנו יכולים להשתתף במעמד התפילה באמצעות שליחת שמות ל'ועד הרבנים' למעמד התפילה המיוחד בראשות נכד אחיו, הרב צבי ויספיש, ראש ישיבות הר"ן.

בין המופתים במקום: משפחה שבניה הגיעו לגיל מבוגר ללא קידום בשידוכים מצאה את עצמה עומדת מול קיר אטום במשך שנים. האב נשא בעול כבד בתוך הלב וראה כיצד חלום בניית הבתים של ילדיו הולך ומתרחק.

בליל ההילולא עלו שמותיהם כולם למעמד התפילה על הציון בהר הזיתים. בחצות הלילה מול אבני המקום העתיקות ובתוך ההתרגשות שמלווה את התפילה על קברו של הצדיק התרחש דבר שלא זה. ייאמן. בתוך שנה אחת בלבד קיבל האב שלוש שמחות בביתו. שלושה ילדים זכו להינשא בזה אחר זה.

ש קורע לב: התינוק היתום שנולד עם פטירת אמו הוכנס לברית נחמן שטרנהרץ | מקודם

סיפור נוסף על בחור בן 26 שהשדכנים כבר התייאשו למצוא לו זיווג הגון – אך זמן קצר אחרי התפילה הנרגשת בציונו של הצדיק הירושלמי, הקים בית נאמן בישראל וכבר זכה לחבוק את בנו הבכור.

לחצו כאן עכשיו ושלחו את השמות לתפילה הנדירה >>>

סיפורים אלו אינם יחידים. דמותו של רבי אשר לעמיל לעווי נודעה לאורך הדורות כמקור ישועה. הרב מבריסק זצוק"ל שלח להתפלל על קברו לישועה גדולה, ואמרו משמו שהוא "עמוקה דירושלים". הגרי"ש אלישיב זצוק"ל אמר שודאי הוא שמקום זה מסוגל מאוד לקבלת התפילות.

בליל ההילולא הקרוב בח׳ כסלו ייערך בהר הזיתים מעמד תפילה מיוחד בראשות הגר"צ ויספיש, שאר בשרו של הצדיק וראש ישיבות הר״ן. במעמד זה יזכירו שמותיהם של תורמי ועד הרבנים בתפילה מיוחדת על ענייני זיווגים בריאות ופרנסה, לישועה בקרוב.

אסור לנו לפספס את ההזדמנות הנדירה. כולנו שולחים עכשיו את השמות לתפילה הנדירה על קברו של הצדיק הירושלמי שהבטיח לפני פטירתו שבעת שיצטרכו להתפלל על עצירת גשמים או על כל צרה שלא תבוא, ילכו להשתטח על קברו ויוושעו בעז"ה.

לחצו כאן עכשיו ושלחו את השמות לתפילה הנדירה >>>