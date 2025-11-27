פעם אחת בשנה מתרחש הרגע שבו השערים נפתחים לרווחה. זה הזמן שבו הצינור לכל השפע מתגלה, ואסור לנו להרשות לעצמנו להחמיץ אותו. גדולי ישראל שליט"א עומדים בביתם בתפילה, ובמקביל שלוחי ועד הרבנים נושאים תחינות במקומות הקדושים ביותר: בכותל המערבי, במערת שמעון הצדיק, בקבר השל"ה הקדוש – סגולה לנחת מהצאצאים, ובקבר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון.

זהו "הצינור לכל השפע", הזמן שבו מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א יעתירו בעדינו, בזמן המסוגל של השנה, השעה התשיעית. יחד יתפללו עלינו, בזמן המסוגל ובמקום המסוגל.

ש לא לפספס: בשבת הקרובה- השעה התשיעית! נחמן שטרנהרץ | מקודם

כבר נדמה שאין צורך להאריך עוד במעלת סגולת השעה התשיעית, שתחול השנה בשבת הקרובה, ט' כסלו, בשעה 13:40. רבבות סיפורי ישועות כבר נשמעו ונרשמו בזכות התפילה המסוגלת בשעה הנשגבה הזו.

לא מפספסים! לחצו כאן לשליחת השמות לתפילה >>>

וכמו שכתוב במקור הסגולה, בספר הקדמון "ברית מנוחה", המוזכר על ידי תלמיד האריז"ל הקדוש, רבי חיים ויטאל: "קבלה יהיה בידך שהשנה התשיעית שנה מובחרת, החודש התשיעי הוא חודש טוב מן הטובים וחודש רצון, ויום התשיעי לחודש המובחר שבכל החודש, ושעה תשיעית של יום שעה טובה ומובחרת משעות היום – והיא מוכנה מאוד להצלחה, צינור לכל השפע".

בזמן נעלה זה תעלה הזעקה מהמקומות הקדושים לקרוע עבורנו את שערי השמיים – עבורנו, שבאים מוכנים לקבלת השפע מהצינור המתגלֶה בשעה התשיעית, בזכות כוח הצדקה. בזכות הסיוע ש"ועד הרבנים" נותן, בכספי התרומה שלנו, לאלפי משפחות נזקקות בכל רחבי הארץ.

מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א יעתירו עלינו בביתם, ושלוחי ועד הרבנים יעמדו למעננו במקומות הקדושים ויבקשו עבור כל אחד ואחת: על זיווגים הגונים, על זרע של קיימא, על שמירה עליונה והצלה מכל הצרות, על נחת מהילדים, על בריאות ופרנסה בהרחבה.

זה קורה רק פעם אחת בשנה, ואסור לנו לפספס את ההזדמנות הנדירה. תורמים עכשיו ל'ועד הרבנים', ועם כח הצדקה והתפילה של גדולי הדור ובמקומות הקדושים, זוכים בוודאות לפתוח את צינור השפע לכל השנה.

לא מפספסים! לחצו כאן לשליחת השמות לתפילה >>>