טרגדיה בבני ברק: הר' יצחק מנדלסון נפטר לאחר מחלה קשה

אווירת אבל כבדה ירדה על עולם התורה בבני ברק עם היוודע דבר פטירתו בדמי ימיו של האברך החשוב רבי יצחק מנדלסון זצ"ל, שהלך לעולמו בגיל 49 לאחר מחלה קשה. רבי יצחק זצ"ל נפטר בבית החולים 'מעיני הישועה' לאחר מאבק של למעלה משנה במחלה הנוראה, כשאשתו ובני משפחתו ניצבים לצד מיטתו מלוּוים בדמעות ובתפילות עד לרגעים האחרונים.

המנוח זצ"ל נולד למשפחת תורנית ידועה, בנו של יבלחט"א הגאון רבי משה דוב מנדלסון שליט"א, ראש ישיבת 'מאור אליהו' לצעירים בקרית יערים – טלז סטון, וחתנו של הרה"ג רבי שלמה פינקלשטיין שליט"א מבני ברק. כבר מימי נעוריו נודע כבן עליה ושקדן עצום, עדין במידותיו וצנוע בהליכותיו, ודבק בתורתו ללא פשרות.

שנותיו האחרונות עברו עליו כאברך מן המובילים בכולל 'עטרת שלמה' בבני ברק, מאז ייסודו. חברים לכולל מתארים אברך שקט ונעים הליכות, מן הראשונים לבוא ומן האחרונים לצאת, שנשא בעול עם חבריו, חיזק ועודד, והיה כתובת של ממש ללימוד משותף, עזרה ותמיכה.

לפני למעלה משנה התגלתה אצלו המחלה הקשה שהלכה ונגסה בגופו. למרות הכאבים והקשיים, בני המשפחה וחבריו מעידים כי נשא את ייסוריו בדומיה, השתדל שלא להכביד על סביבתו, והמשיך ככל שיכול להחזיק בסדרי הלימוד ולהאיר פנים לכל מי שפגש.

מאחורי הטרגדיה האישית מסתתרת כעת מצוקה משפחתית קשה. רבי יצחק מנדלסון זצ"ל הותיר אחריו אלמנה צעירה ושבעה יתומים. רק אחד מן הילדים זכה להקים בית משלו, ושישה ילדים נשארו בבית האם. אחד הילדים מתמודד עם קושי רפואי מורכב, הדורש מעקב רציף, טיפולים וליווי, והבן הקטן – ילד בן שש בלבד – מתקשה להבין את משמעות האובדן המחריד של דמות האב.

מכרי המשפחה מספרים כי הבית התנהל במשך השנים בדוחק כלכלי. הרב מנדלסון זצ"ל הקדיש את חייו ללימוד תורה כאברך, והאם עבדה במסגרת 'נתיבות עולם' כדי לסייע בפרנסת הבית. כעת, לאחר פטירתו, מוצאת עצמה האלמנה נושאת לבדה בנטל: שכר דירה, הוצאות שוטפות, חינוך ששת הילדים שבבית, הטיפולים הרפואיים לילד המתמודד – וכל זאת לצד כאב האבל הטרי.

בקהילה מדברים על צורך דחוף בהתארגנות לסיוע, כדי למנוע קריסה כלכלית של המשפחה. לשם כך נפתחה קרן ייעודית עבור האלמנה ושבעת היתומים, שמטרתה לספק רשת ביטחון בסיסית: מימון הוצאות המחיה, המשך מסגרות החינוך לילדים, וסיוע רפואי לילד הזקוק לטיפול.

גורמים בקהילה מציינים כי היתומים זקוקים כעת לא רק לתמיכה רגשית וליד מלטפת, אלא גם לעזרה חומרית ממשית שתאפשר לבית להמשיך להתקיים בכבוד. לדבריהם, המבחן של הציבור הוא ביכולת להתגייס בשעה הקשה ולשאת יחד עם המשפחה את הנטל שנפל עליה באחת.