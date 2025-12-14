אמש התקיימו מלאות ימי השלושים למאם הצעירה מרת אביטל מרגי שנפטרה בעת לידת בנה. על המצבה נחרת "השיבה נשמתה בעת אשר הוקשתה בלידתה".

הלב היהודי מתקשה להכיל את גודל השבר: לאחר פטירתה הפתאומית של היולדת הצעירה מרת אביטל מרגי ע"ה מרמת בית שמש ד', מתפרסם כעת תיעוד נדיר וכואב של ראש הישיבה, הגאון רבי אברהם סלים, שיוצא מגדרו לנוכח האסון.

הדברים נאמרים על רקע שבוע מטלטל שעבר על המשפחה, שבשיאו הוכנס הרך הנולד בבריתו של אברהם אבינו ונקרא שמו 'אריאל', בטקס שבו השמחה והיגון שימשו בערבוביה והותירו את המשתתפים שבורי לב. כעת, הזעקה השקטה מהברית הופכת לזעקה רמה מפיו של הרב הגאון.

בתיעוד המיוחד נראה ראש הישיבה כשהוא מתקשה לעצור את דמעותיו, ומתאר את הטרגדיה במילים נוקבות: "נפטרה בדמי ימיה בשעת לידה... הותירה את בעלה, את שלושת ילדיה, ואת הבן שנולד – ברוך ה' שהוא חי, אבל היא הלכה לעולמה. יש לה הורים, יש לה אחים... זה ממש אסון מחריד".

בשלב זה עובר ראש הישיבה מקריאת המצב לקריאת פעולה דחופה לכל אחד ואחד מאיתנו. כשהוא בוכה בכי תמרורים, פוסק הגר"א סלים: "המצב הוא שצריך שכל אחד ואחד ישתדל לעשות מה שהוא יכול. לעזור למשפחה שהתייתמו, שיגדלו את הילדים ואת המשפחה בעזרת ה'".

ראש הישיבה מסיים את דבריו בהבטחה נדירה לתורמים הנחלצים לעזרת היתומים: "והשם יריק ברכה עד בלי די על עם ישראל, כולם גומלי חסדים טובים".