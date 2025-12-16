נדל"ן? בורסה? ההשקעה הטובה בעולם נחשפת: 'ויוכפלו מזונותיכם'

כן. ככה פשוט. לא השקעה ארוכת שנים במטרה שאולי יאיר לכם מזלכם ותוכלו להגדיל מעט את הכנסותיכם, אלא ברכה והבטחה מפורשת מפיהם של גדולי הדור: "ויוכפלו מזונותיכם"!

הכפלה. כאן ועכשיו.

תורמים עכשיו לקרן של 'ועד הרבנים' עבור 4280 משפחות עניות המתחננות לעזרתנו הדחופה, וראש הישיבה הגאון הגדול רבי דב לנדו, רבינו הגדול ראש הישיבה הגאון הגדול רבי משה הלל הירש, ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אברהם סאלים, והאדמו"ר מראחמסטריווקא מבטיחים לנו הכפלה.

כמה פשוט, ככה יעיל.

כעת, ערב חנוכה. בזמן שכולנו נערכים לנרות, לאור ולשירה – גדולי הדור מבקשים שנזכור את 4,280 המשפחות שחיות בכאב יום יום, שעה שעה.

הם מבקשים שנציל – ואנחנו נענים.

קריאת גדולי הדור ברורה: מי לה’ – אלי.

להציל את ילדיו של הקב״ה. ובתמורה, גדולי הדור מעניקים ברכות מיוחדות לתורמים.

ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דב לנדו מברך: “ד’ ישלח ברכה והצלחה לכל התורמים, ויתברכו במיטב הברכות, בהצלחה ונחת, ובשנות חיים ארוכות וטובות”.

ראש הישיבה הגאון הגדול רבי משה הלל הירש מוסיף: “יתברכו כל התורמים לשמירה עליונה מכל הצרות והמחלות, לפרנסה בריווח, לנחת מכל יוצאי חלציהם ולזיווגים הגונים, ויזכו לגדל את ילדיהם לתורה ולחופה ולמעשים טובים”.

ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אברהם סאלים מברך: “ה’ יעזור שיצליחו לעזור לכל 4,280 המשפחות הזקוקות לכך כל כך, וימלא את כל משאלות ליבם לטובה”.

האדמו״ר מראחמסטריווקא מדגיש: “יתברכו כל השותפים לקרן זו בבני, חיי ומזוני, בבריאות הגוף והנפש ובאריכות ימים טובים”.

אבל גדולי הדור לא מסתפקים רק בדיבור.

הם חותמים על מכתב מיוחד, ומעניקים מתנה – חנוכה געלט: מטבע כסף שהם בעצמם האצילו עליה את ברכתם!

אנחנו נזכה! ניתן את דמי החנוכה שלנו למשפחות ועד הרבנים, נשמע את הזעקות שלהם, נחוש את הכאב והדמעות ונרחם – ונקבל מידה כנגד מידה את דמי החנוכה השווים ביותר בעולם: ברכת הצדקה בעצמה!