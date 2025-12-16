יצאו מהבית לכמה דקות, וגילו שביתם נחרב כליל

השכנים מתקשים להתאושש מהדרמה שהתחוללה כאן בשבוע שעבר. מה שהחל כערב שגרתי לחלוטין עבור משפחה ברוכת ילדים, הסתיים בטרגדיה ובאובדן כלכלי משמעותי מאוד.

הורי המשפחה וארבעת ילדיהם יצאו מביתם לקנייה קצרה במכולת הסמוכה. הבית נותר ריק, דלת הכניסה סגורה אך לא נעולה, והכל נראה רגוע. אלא שדקות ספורות לאחר מכן, נכנס לתוך הבניין ילד בעל צרכים מיוחדים, ככל הנראה לאחר שנעדר מביתו והסתובב ברחוב כשהוא מבולבל וחסר מנוחה.

הילד, שחיפש מקום מסתור, הצליח להיכנס לדירת המשפחה, ומתוך בהלה נעל את הדלת מבפנים. בתוך הדירה, בנסיבות שעדיין נחקרות אך ככל הנראה נובעות מחוסר הבנה של הסיטואציה, הצית הילד אש בחדר השינה.

האש התפשטה במהירות מפחידה. עוברי אורח שהבחינו בעשן הסמיך הזעיקו את כוחות הכיבוי וההצלה. הילד חולץ מהדירה במצב קשה כשהוא סובל משאיפת עשן וכוויות, ולאחר מספר ימים למרבה הטרגדיה הוא נפטר מפצעיו.

את גודל המכה שניחתה גילתה המשפחה רק כששבה מהקנייה הקצרה. המראה שנגלה לעיניהם היה מחריד: הבית המטופח הפך למלכודת פיח והרס. חדר השינה נשרף כליל, אך הנזק לא נעצר שם. החום העז, העשן והפיח חדרו לכל פינה בבית, משחיתים את הריהוט, מכשירי החשמל, ספרי הקודש והביגוד.

"אי אפשר לתאר את ההלם", סיפר אחד השכנים שהיה במקום. "אתה רואה משפחה נורמטיבית, אבא, אמא וילדים קטנים, עומדים מול הבית השרוף שלהם ופשוט אין להם לאן להיכנס. לא נשאר להם כלום. אפילו הילקוטים של הילדים למחר בבוקר – הכל נהרס. הם נותרו רק עם הבגדים שלבשו באותו רגע".

לעזרה דחופה למשפחה שביתה נחרב כליל הקליקו כאן>>>

אנשי מקצוע שהגיעו למקום קבעו כי הדירה אינה ראויה למגורים וכי תכולת הבית כולה הלכה לאיבוד. המשמעות המיידית היא שהמשפחה נותרה חסרת כל קורת גג ורכוש בסיסי. "זה לא רק לשפץ קיר", מסביר גורם המעורב בפרשה, "הם צריכים לקנות הכל מחדש – מגרביים ועד מקרר. זו מכה כלכלית שמשפחה רגילה לא יכולה לשרוד לבד".

נוכח המקרה החריג והכואב, ובשל העובדה שמדובר בנסיבות טראגיות שאינן בשליטת המשפחה, נכנסו אנשי הצדקה של 'קופת העיר' לתמונה באופן מיידי. רבנים המכירים את המקרה מקרוב הורו על פתיחת קרן חירום דחופה להצלת המשפחה מקריסה מוחלטת.

"אסור לעמוד מנגד כשהם ברחוב", נשמעה הקריאה. הציבור מתבקש לפתוח את הלב ולסייע למשפחה להשתקם ולחזור לשגרה לאחר הטראומה הקשה שעברו.