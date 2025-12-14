כיכר השבת
אסון בקרית מלאכי: בית מגורים עלה באש, גבר כבן 50 נספה בשריפה 

שריפה קטלנית פרצה בדירת מגורים בקריית מלאכי | גבר כבן 50 נספה, חמישה לכודים חולצו | כל הפרטים על האסון (בארץ)

הכוחות מול הדירה הבוערת, הלילה (צילום: דובורת הצלה)

צוותי כיבוי והצלה פעלו הלילה (בין שבת לראשון) בשריפה שפרצה בדירה בשדרות מנחם בגין בעיר קריית מלאכי.

לוחמי האש פעלו בתנאי חום ועשן כבדים לביצוע סריקות, חילוץ לכודים ובלימת התפשטות האש.

במהלך הפעילות, חולצו מהדירה חמישה לכודים, כאשר אחד מהם חולץ ללא רוח חיים ומותו נקבע במקום.

פרמדיק אריאל פלאוט וחובשי מד"א גרשון אלפרין ונעם און, סיפרו: "ראינו עשן שחור וסמיך שעולה מבניין בן 4 קומות, חברנו לכוחות הביטחון שחילצו אלינו גבר כבן 50 עם כוויות וסימני שאיפת עשן. ביצענו בדיקות רפואיות אך הוא היה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

זירת השריפה, הלילה (צילום: דוברות מד"א)

חובש הצלה אלי הופמן דיווח : "כשהגעתי לזירת האירוע, חברתי לכוחות הכיבוי שהוציאו אלינו גבר כבן 50 ללא דופק וללא נשימה עם כוויות וסימני שאיפת עשן, כתוצאה משריפה בדירת מגורים. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, ביצענו בו בדיקות רפואיות, אך למרבה הצער נאלצו הפראמדיקים של מד"א לקבוע את מותו במקום.

בנוסף, הענקנו טיפול רפואי ראשוני למספר נפגעים לאחר שחולצו מהבנין, אשר בחסדי שמים לא נזקקו לפינוי".

