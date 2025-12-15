עפולה: פעוטות שיחקו בחנוכייה וגרמו לשריפה; בנס ללא נפגעים

שריפה פרצה הערב (שני) בדירה ברחוב חטיבת כפיר בעפולה. צוותי הכיבוי הוזעקו למקום לאחר שאישה דיווחה כי להבות עולות מהמרפסת בדירה ממול. עם הגעת הכוחות, הצליחו הדיירים להשתלט על השריפה.

להב כפרי אזולאי, קצין הכיבוי שהיה בזירה סיפר כי ככל הנראה שני ילדים קטנים שיחקו עם הנרות הדולקים בחנוכיה ובעקבות כך נגרמה השריפה. "במזל גדול נמנע כאן אסון. אל תשאירו חנוכייה ללא השגחת מבוגר" אמר.

בכבאות והצלה לישראל פרסמו הנחיות שיעבירו לכם את החג בבטחה:

הדלקת נרות תיעשה אך ורק בהשגחת מבוגר.

הדלקת נרות תיעשה על גבי משטח יציב והרחק מחומרים דליקים.

אסור להשאיר חנוכייה דולקת ללא השגחה.

במידה ואחד מבני הבית נכווה מהאש יש לפעול כך: