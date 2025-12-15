כיכר השבת
זהירות מונעת אסון

עפולה: פעוטות שיחקו בחנוכייה וגרמו לשריפה; בנס ללא נפגעים

שני פעוטות שיחקו בחנוכייה וגרמו לשרפה בדירה בעפולה | צוותי כיבוי הגיעו למקום וכיבו אותה | להב כפרי אזולאי, קצין כיבוי שפעל באירוע: "במזל גדול נמנע כאן אסון, אל תשאירו חנוכייה ללא השגחת מבוגר" (בארץ)

השריפה בבית (צילום: דוברות כבאות והצלה צפון)

שריפה פרצה הערב (שני) בדירה ברחוב חטיבת כפיר בעפולה. צוותי הכיבוי הוזעקו למקום לאחר שאישה דיווחה כי להבות עולות מהמרפסת בדירה ממול. עם הגעת הכוחות, הצליחו הדיירים להשתלט על השריפה.

להב כפרי אזולאי, קצין הכיבוי שהיה בזירה סיפר כי ככל הנראה שני ילדים קטנים שיחקו עם הנרות הדולקים בחנוכיה ובעקבות כך נגרמה השריפה. "במזל גדול נמנע כאן אסון. אל תשאירו חנוכייה ללא השגחת מבוגר" אמר.

בכבאות והצלה לישראל פרסמו הנחיות שיעבירו לכם את החג בבטחה:

  • הדלקת נרות תיעשה אך ורק בהשגחת מבוגר.
  • הדלקת נרות תיעשה על גבי משטח יציב והרחק מחומרים דליקים.
  • אסור להשאיר חנוכייה דולקת ללא השגחה.

במידה ואחד מבני הבית נכווה מהאש יש לפעול כך:

  • הרחיקו את הפצוע ממקור חום. במידה ואש אוחזת בבגדיו גלגלו אותו על הקרקע. מומלץ להיעזר בשמיכה כדי לחנוק את האש.
  • יש להזעיק באופן מיידי כוחות חירום רפואי. החובש או הפראמדיק במוקד ינחו אתכם בביצוע פעולות מצילות חיים עד הגעת הצוות הרפואי אליכם.
  • זכרו: אין להתיז מים קרים על המקום הפגוע, אין לשים קרח ויש להימנע ממריחת משחות על המקום הפגוע.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר