מרנן ורבנן גדולי הדור, קורביו ומקורביו של רבינו שר התורה זצ"ל: הגר"י זילברשטיין, הגר"ש שטיינמן והגר"ש גלאי בשבתם כבית דין, התבקשו להכריע בשאלה מיוחדת...

האם יש תוקף לברכת הגר"ח זצוק"ל גם לאחר שעלה לשמי מרומים? או שאולי הברכה היתה רק לתקופת חייו, ואינה חלה אחר פטירתו באותה המידה?

השאלה הפכה רלוונטית מתמיד בימי החנוכה, לנוכח הסגולה המיוחדת שתיקן הגר"ח זצ"ל, וכך כתב בכתב יד קדשו את המילים הבאות: "כי נ"ר מצוה ותורה או"ר - כל התורמים כמנין נ"ר למגבית חנוכה שע"י קופת העיר, יזכו לתורה אור - ילדים צדיקים ויראי שמים ובנים תלמידי חכמים".

ההצהרה הפסקנית הזאת ניתנה כמובן בכוח קדושת התורה. אדם רגיל אינו יכול לחתום על כזאת הצהרה בלי שיוכל להבטיח שיהיה לה כיסוי. אבל הגר"ח ידע שלכל מילה היוצאת מפיו יש כיסוי. בעיניו הצופיות וברוח קודשו הוא ראה קדימה, את כל אלו שיתרמו כמניין 'נר' להחזקת תלמידי חכמים במגבית החנוכה של 'קופת העיר', ובברכה המיוחדת שבירך הוא התכוון לכל אחד ואחד מהם.

עבור קרוביו ומקורביו, שנשאלו את השאלה האמורה, לא היתה זו שאלה קשה ומורכבת כלל ועיקר. פה אחד הם פסקו באופן מיידי: גדולים צדיקים במיתתם יותר מחייהם, וזכות הגר"ח זללה"ה בודאי תשפיע מלמעלה שמכתבו וגזירתו יתקיימו בתורמי קופת העיר גם בשנת תשפ"ד.

זוהי גזירה היוצאת מפי השליט, גזירת מלך שאי אפשר להרהר או לערער אחריה. כל התורמים יזכו! כולם! ללא יוצא מן הכלל! לכולם יהיו ילדים צדיקים ויראי שמים, וזה כולל גם בנים וגם בנות, ובנוסף הבנים יהיו תלמידי חכמים!

וכבר הצהיר עמוד התפילה, הגר"ש גלאי, כשנשאל בעניין זה: "הזכות הגדולה של קופת העיר שהם זוכים להאיר להרבה בתים! כל התורמים, שזוכים להיות חלק מהעשייה והזכות הגדולה של קופת העיר, יתברכו בכל מילי דמיטב".