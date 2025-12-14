כיכר השבת
עת רצון

לא מפספסים! כל גדולי הדור יעתירו עלינו בעת הדלקת נרות חנוכה

כולנו זקוקים לישועה וכולנו יודעים את הכח של עת רצון בזמן הדלקת נרות חנוכה | כל גדולי הדור, ראשי ישיבות אדמו"רים ורבנים מעתירים על תורמי 'ועד הרבנים' בזמן הדלקת הנרות, והשמות שלכם חייבים להיות שם  

נש
מקודם |
גדולי הדור מתפללים על תורמי ועד הרבנים

בשקיעת החמה או בצאת הכוכבים, עם בני המשפחה בבית או ברוב עם – הצד השווה בעת הדלקת נרות החנוכה של כל גדולי ישראל שליט"א: התפילה הנרגשת עבור תורמי 'ועד הרבנים', הצדקה המהודרת של גדולי הדור.

הברכה נאמרת בנעימה, הנרות נדלקים ורגע לפני הפיוטים הנאמרים, כל גדולי ישראל שליט"א עוצרים לרגע ומנצלים את שעת הרצון כדי להעתיר בתפילה על התורמים של 'ועד הרבנים', המחזיקים את עולם הצדקה של הדור. המצילים בכספם רבבות רבבות אנשים במהלך כל ימות השנה.

שולחים עכשיו את שמותינו לתפילת גדולי הדור שליט"א >>>

הרשימה ארוכה:ראש הישיבה הגר"ד לנדו; ראש הישיבה הגרמ"ה הירש; האדמו"ר מבעלזא; הגר"מ שטרנבוך; האדמו"ר מויז'ניץ; האדמו"ר מצאנז.​

הגרב"ד פוברסקי; הגרמ"צ ברגמן; הגרא"י קוק; הגר"ד כהן; הגרי"מ שכטער; הגר"י זילברשטיין; האדמו"ר מטשענאביל; האדמו"ר מערלוי; הגר"י הלל; הגרמ"י שלזינגר; הגר"ע אוירבך; הגר"מ גרוס.​

הגר"י אזרחי; הגרש"י זעפרני; האדמו"ר משבט הלוי; הגר"י עדס; הגר"א בידרמן; הגר"ר אלבז; הגרמ"צ ברלין; הגר"מ גריינמן; הגר"ב פינקל; הגר"ח פיינשטיין; הגר"ש שטיינמן; הגר"ש גלאי.​

האדמו"ר מנדבורנה; האדמו"ר מפינסק קרלין; האדמו"ר מאלכסנדר; האדמו"ר מראחמסטריווקא; האדמו"ר ממודז'יץ; האדמו"ר מלעלוב; הגרמ"ש אדלשטיין; הגר"ש רוזנברג.​

האדמו"ר מקרעטשניף; הגר"מ צדקה; הגר"מ בן שמעון; הגר"נ נוסבוים; הגרש"א שטרן; הגר"ע פריד; הגר"מ אלישיב; הגרב"צ קוק; הגר"ד קוק; הגר"ב אלישיב

איך מישהו יכול לפספס את ההזדמנות הנדירה, ולא לשלוח כעת את שמו לתפילת גדולי ישראל שליט"א, בעת הרצון של הדלקת נר חנוכה? תורמים עכשיו ל'ועד הרבנים' – ושולחים את שמותנו ושמות יקירנו לתפילת גדולי הדור!

שולחים עכשיו את שמותינו לתפילת גדולי הדור שליט"א >>>

גדולי הדור מתפללים על תורמי ועד הרבנים
גדולי הדור מתפללים על תורמי ועד הרבנים

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצדקה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר