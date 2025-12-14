לא מפספסים! כל גדולי הדור יעתירו עלינו בעת הדלקת נרות חנוכה

גדולי הדור מתפללים על תורמי ועד הרבנים

בשקיעת החמה או בצאת הכוכבים, עם בני המשפחה בבית או ברוב עם – הצד השווה בעת הדלקת נרות החנוכה של כל גדולי ישראל שליט"א: התפילה הנרגשת עבור תורמי 'ועד הרבנים', הצדקה המהודרת של גדולי הדור.

הברכה נאמרת בנעימה, הנרות נדלקים ורגע לפני הפיוטים הנאמרים, כל גדולי ישראל שליט"א עוצרים לרגע ומנצלים את שעת הרצון כדי להעתיר בתפילה על התורמים של 'ועד הרבנים', המחזיקים את עולם הצדקה של הדור. המצילים בכספם רבבות רבבות אנשים במהלך כל ימות השנה. ש "אשר הוקשתה בלידתה": השלושים של מרת אביטל מרגי ע"ה, והדמעות של מרן הרב סאלים נחמן שטרנהרץ | הרשימה ארוכה:ראש הישיבה הגר"ד לנדו; ראש הישיבה הגרמ"ה הירש; האדמו"ר מבעלזא; הגר"מ שטרנבוך; האדמו"ר מויז'ניץ; האדמו"ר מצאנז.​ הגרב"ד פוברסקי; הגרמ"צ ברגמן; הגרא"י קוק; הגר"ד כהן; הגרי"מ שכטער; הגר"י זילברשטיין; האדמו"ר מטשענאביל; האדמו"ר מערלוי; הגר"י הלל; הגרמ"י שלזינגר; הגר"ע אוירבך; הגר"מ גרוס.​ הגר"י אזרחי; הגרש"י זעפרני; האדמו"ר משבט הלוי; הגר"י עדס; הגר"א בידרמן; הגר"ר אלבז; הגרמ"צ ברלין; הגר"מ גריינמן; הגר"ב פינקל; הגר"ח פיינשטיין; הגר"ש שטיינמן; הגר"ש גלאי.​ האדמו"ר מנדבורנה; האדמו"ר מפינסק קרלין; האדמו"ר מאלכסנדר; האדמו"ר מראחמסטריווקא; האדמו"ר ממודז'יץ; האדמו"ר מלעלוב; הגרמ"ש אדלשטיין; הגר"ש רוזנברג.​ האדמו"ר מקרעטשניף; הגר"מ צדקה; הגר"מ בן שמעון; הגר"נ נוסבוים; הגרש"א שטרן; הגר"ע פריד; הגר"מ אלישיב; הגרב"צ קוק; הגר"ד קוק; הגר"ב אלישיב

