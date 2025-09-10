הלוויה קורעת לב נערכה אתמול (שלישי) בירושלים, בה ליוו אלפים את הרב מרדכי שטיינברג הי"ד, תושב שכונת רמות ב' ואיש חסד נודע, שנרצח השבוע בדם קר בפיגוע הטרור בצומת רמות.

חבריו ומכריו ספדו אותו וציינו שהיה איש של אמת, חסד ונתינה, שאהב כל יהודי באשר הוא. הם מתקשים עדיין לעכל את האסון הגדול שפקד את המשפחה ואת הקהילה.

חייו של הרב שטיינברג היו מוקדשים כולם למסירות נפש למען הזולת. הוא פעל רבות בתחומי רפואה וצדקה, ושימש כמלאך עבור רבים. לצד פעילותו זו, הקפיד על קביעת עיתים לתורה, ובביתו ברמות נהג לארח אורחים רבים בשבתות ובחגים.

אבל כבד ירד על הקהילה דוברת הרוסית בשכונת רמות, בה היה דמות בולטת ואהובה במיוחד. הם מתקשים להתאושש מהאובדן העצום של איש שכל כולו היה נתינה ואהבת ישראל.