מרדכי שטיינצג הי"ד

בעל מאפיית "המאפה של ד"ר מרק" בבית שמש, נרצח בפיגוע ירי בצומת רמות בירושלים בבוקר ט"ו אלול תשפ"ג (2025) בדרכו לעבודה

מרדכי שטיינצג הי"ד היה בעליה של מאפיית "המאפה של ד"ר מרק" באזור התעשייה ברוש בבית שמש. הוא התגורר בשכונת רמת שלמה בירושלים והיה אב למשפחה. שטיינצג היה ידוע בקהילה כאיש עסקים מוערך ובעל חסד.

בבוקר יום שלישי, ט"ו באלול תשפ"ה, נרצח מרדכי שטיינצג הי"ד בפיגוע ירי בצומת רמות בירושלים, בעת שנסע ברכבו בדרכו לעבודה במאפייה. המחבלים ירו לעברו וגרמו למותו במקום.

המאפייה שבבעלותו, "המאפה של ד"ר מרק", הייתה מוכרת באזור בית שמש כעסק משגשג המספק מוצרי מאפה איכותיים. העסק שימש גם כמקור פרנסה למשפחות רבות באזור.

הרצח המזעזע של שטיינצג הי"ד הותיר אחריו משפחה שבורה וקהילה המומה. מותו היווה תזכורת כואבת לאיום הטרור המתמשך שעמו מתמודדת החברה הישראלית.

