בכירים בישראל זעמו על הודעת ארגוני הטרור ברצועת עזה שלדבריהם מסרו את כל החטופים שהיו ברשותם. הבכירים העבירו מסר לפיו לא יהיה מעבר לשלב שני של העסקה כל עוד גופת החלל החטוף, שוטר היס"מ רן גואילי הי"ד, לא תשוחרר מהשבי בעזה.

על פי הדיווח בחדשות 12, המתאם גל הירש העביר מסר לגורם בכיר במתווכת ואמר: "הודעת הג'יהאד לא מקובלת עלינו, יש מי שיודע איפה רני מוחזק – לא נעבור על כך לסדר היום".

בישראל סבורים כי חמאס צריך להחליט להחזיר את גופת החלל החטוף שכן ההערכה שבידי ארגון הטרור יש את המידע להגיע לגופת החלל.

הירש הוסיף בדבריו והדגיש: "לא נעבור על כך לסדר היום, ולא נוותר עד שיושב לקבר ישראל. השבתו של רני אינה אירוע טקטי, זהו אירוע בעל משמעות רחבת היקף ליישום ההסכם ולהתקדמות בו".

חאזם קאסם, דובר חמאס בעזה, זעם על המסר הישראלי ואמר בריאיון לאל ג'זירה: "היה חייב להתחיל מייד עם מסירתם של כל החטופים החיים והחללים שהיו ברשות חמאס באותו הזמן, בימים הראשונים של ההסכם".

דובר ארגון הטרור הוסיף בדבריו: "ישראל מתחמקת מביצוע מהשלב השני של ההסכם משום שזה יוצר בעיות בקואליציה של נתניהו ואצל דעת הקהל בישראל לאור השיח על הבחירות לכנסת".