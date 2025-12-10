כיכר השבת
המסר הישראלי: מעבר לשלב שני? רק לאחר השבת רן גואילי הי"ד | בחמאס זועמים

בכירים בישראל זעמו על הודעת ארגוני הטרור שטענו כי החזירו את כל החטופים שהיו בידם והעבירו מסר שהמעבר לשלב השני יחל רק לאחר השבת החלל החטוף רן גואילי הי"ד |בארגון הטרור חמאס זעמו ותקפו את רה"מ נתניהו (מדיני) 

רן גואילי הי"ד (צילום: דוברות המשטרה)

בכירים בישראל זעמו על הודעת ארגוני הטרור ברצועת עזה שלדבריהם מסרו את כל ה שהיו ברשותם. הבכירים העבירו מסר לפיו לא יהיה מעבר לשלב שני של העסקה כל עוד גופת החלל החטוף, שוטר היס"מ רן גואילי הי"ד, לא תשוחרר מהשבי ב.

על פי הדיווח בחדשות 12, המתאם גל הירש העביר מסר לגורם בכיר במתווכת ואמר: "הודעת הג'יהאד לא מקובלת עלינו, יש מי שיודע איפה רני מוחזק – לא נעבור על כך לסדר היום".

בישראל סבורים כי צריך להחליט להחזיר את גופת החלל החטוף שכן ההערכה שבידי ארגון הטרור יש את המידע להגיע לגופת החלל.

הירש הוסיף בדבריו והדגיש: "לא נעבור על כך לסדר היום, ולא נוותר עד שיושב לקבר ישראל. השבתו של רני אינה אירוע טקטי, זהו אירוע בעל משמעות רחבת היקף ליישום ההסכם ולהתקדמות בו".

חאזם קאסם, דובר חמאס בעזה, זעם על המסר הישראלי ואמר בריאיון לאל ג'זירה: "היה חייב להתחיל מייד עם מסירתם של כל החטופים החיים והחללים שהיו ברשות חמאס באותו הזמן, בימים הראשונים של ההסכם".

דובר ארגון הטרור הוסיף בדבריו: "ישראל מתחמקת מביצוע מהשלב השני של ההסכם משום שזה יוצר בעיות בקואליציה של נתניהו ואצל דעת הקהל בישראל לאור השיח על הבחירות לכנסת".

