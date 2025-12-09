שנה לאחר פטירת רעייתו | נפטר הגאון רבי גדליה יצחק ליוש זצ"ל

ידיעה מעציבה הגיעה מארה"ב: הלך לעולמו בגיל 75 הרה"ג רבי גדליה יצחק ליוש זצ"ל, מרצה נודע, מקובל ואדם בעל שיעור קומה, אשר נשא בחייו יגון כפול וקשה.

המנוח זצ"ל, שנולד בהונגריה בג' ניסן תש"י לאביו הרב פרץ ליוש ז"ל, הותיר אחריו משפחה ענפה שהולכת בדרכי התורה והמצוות.

קורות חייו: בבחרותו למד בישיבת 'כנסת חזקיהו' בכפר חסידים , שם התקרב לראש הישיבה הגאון רבי אליהו מישקובסקי זצ"ל וקנה ממנו את תורתו.

נישואיו: בהגיעו לפרקו נשא את רעייתו מרת חנה ע"ה, בתו של הגאון רבי מאיר צבי פישר זצ"ל, מגדולי רבני שכונת הר נוף בירושלים ומחבר הספר 'אור בהיר'.

לאחר נישואיו עבר המנוח לרומניה, שם פתח והחזיק כולל לקירוב וארגון לקירוב עבור יוצאי הונגריה.

בשנים האחרונות כיהן כפרופסור לתלמוד באוניברסיטה בניו יורק והיה נודע כמרצה בחסד עליון, בהיותו פה מפיק מרגליות שהפיץ תורה ויראת השם ברבים

נודע כבעל אמונה מופלאה, אשר נזדכך ביסורים קשים וקיבלם באהבה ובאמונה שלמה.

הטרגדיה הכפולה: שנה לפטירת רעייתו

פטירתו לאחר ייסורים שקיבלם באמונה, מגיעה כשנה בלבד לאחר מותה הטראגי של רעייתו, מרת חנה ליוש ע"ה, שנהרגה בתאונת דרכים קשה בשכונת פלטבוש בברוקלין.

האסון אירע בצומת שדרה L ורחוב מזרח 12, כאשר ג'יפ גרנד צ'ירוקי פגע בה בעת שפנה לצומת. למרות מאמצי מתנדבי 'הצלה', היא נפטרה מפצעיה.

הותיר אחריו דור ישרים מבורך

המנוח זכה להותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות, חתנים וצאצאים, ההולכים בדרך התורה והחסידות.

בין חתניו: המגיד הנודע הרב אבא טורצקי, ואיש התקשורת משה גלסנר.

ארונו של המנוח יגיע לארץ הקודש, ומסע ההלוויה ייערך היום (שלישי) בשעה 13:00 בצהריים מבית הלוויות שמגר בירושלים, בדרכו לקבורה בהר המנוחות. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.