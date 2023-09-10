ההכשר שמעניקים הימין והחרדים לרע"מ הוא התאבדות עצמית מפוארת שתוריד את הימין מהשלטון לעשרות השנים הבאות. רשת הביטחון הזו לשמאל, תשכיח גם מיורשיו של גפני כיצד מרגיש כס יו"ר ועדת הכספים • העיתונאי משה גלסנר בטור דעה (חרדים)
שעות ספורות לפני פתיחת הקלפיות, מגישי מהדורות החדשות המרכזיות ברדיו החרדי, אבי מימרן מ'קול חי' ומשה גלסנר מ'קול ברמה', התארחו לפאנל מיוחד בהגשתו של ישי כהן באולפן הבחירות של 'כיכר השבת', וניתחו את מערכת בחירות 2021
במקרים רבים, לחרדי העמל לפרנסתו, יש תחושת חוסר חיבור ושייכות. כמדי שבוע, מפורסם ב'כיכר השבת', חוברת מיוחדת עם טור נבחר מביהמ"ד 'חלקי בעמלי', והשבוע; משה גלסנר מהו חרדי, מהי חרדיות, ומה נפקא מינה יש בסממנים חיצוניים (טור)
איחוד בימין - למה כן ולמה לא? • מי "השטן" ברחוב החרדי - אביגדור ליברמן או יאיר לפיד? • 'השורה התחתונה', פרשת שבוע וראיון עם סגן השר יעקב ליצמן • צפו בתוכנית 'שחור ולבן' בהגשת אבי בלום ומשה גלסנר (פוליטי)