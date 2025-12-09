ככל שחולף הזמן נראה כי הקשיים לחקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות רק הולכים ומתגברים.

לאחר שאמש דווח כי היועצת המשפטית לוועדת החוץ והביטחון, מירי פרנקל שור, דורשת עוד לפחות חודשיים של דיונים על חוק הגיוס, מה שיקרב את הכנסת לאישור תקציב המדינה, נראה כי ההסתייגויות שלה מתגברות.

בסיעות החרדיות דרשו להכניס את השירות אזרחי-ביטחוני ליעדי הגיוס בחוק החדש, מדובר בגיוס למשטרה, שב"כ, מוסד ושב"ס, וזה בניסיון לעמוד ביעדי הגיוס החדשים.

אלא שהיועמ"שית פרנקל-שור שיגרה אמש חוות דעת משפטית נגד הכללת שירות אזרחי-ביטחוני ביעדי הגיוס.

בחוות דעתה לחברי הוועדה כתבה: "חלופת השירות האזרחי-ביטחוני, הפתוחה רק לבוגרי מוסדות חינוך חרדיים, מהווה פגיעה בשוויון, שכן טיבו של השירות הלאומי-אזרחי שונה בתכלית מהשירות הצבאי, גם אם מדובר בשירות אזרחי-ביטחוני".

"בין היתר", הוסיפה: "לאור משכו של השירות האזרחי-ביטחוני, היותו רצוני ללא כפייה, קצר משמעותית מהשירות הצבאי וגם אינו כולל שירות במערך המילואים".

לדבריה: "חלופת השירות האזרחי-ביטחוני, אף שהיא קרובה יותר למרכיב הביטחוני, ודאי מזו של שירות הלאומי-אזרחי, אינה עומדת נכון לעת הזו במבחן הצרכים הביטחוניים העכשווים המחייבים את העלאת סד"כ הלוחמים והחיילים הצה"לי".

בסיעות החרדיות חוששים כי ככל שהדיונים יתקדמו, היועצת המשפטית תתנגד לעוד ועוד סעיפים, מה שיסבך את חקיקת החוק.

לדברי בכיר חרדי העוסק בחקיקת חוק הגיוס: "בקצב הזה, אם היא אכן תתנגד לסעיפים המרכזיים - לא נוכל לתקן כי הרבנים לא יאשרו לנו ומנגד זו תהיה טעות לחקוק חוק בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי של הכנסת, ואם נחוקק - מדובר בחוק שכמעט בוודאות ייפסל בבג"צ ורק יסבך אותנו יותר, כך שאם זה ימשיך כך, לא יהיה חוק".