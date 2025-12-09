לפני 40 שנה, בהתוועדות "זאת חנוכה" נדירה, הרבי מליובאוויטש העלה שאלה נוקבת שנגעה בלב-ליבה של תורת החסידות.

בשיעור מרתק ומלא רגש לרגל י"ט כסלו, המגיד והדרשן החסידי הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון חוזר אל אותה התוועדות היסטורית.

מה באמת קרה כשבעל התניא ישב בכלא הרוסי? למה נגלו אליו רבותיו הבעש"ט והמגיד ממזריטש מעולם האמת? ומה הקשר בין המשל על היהלום בכתר המלך - לבין הדיכאון הרוחני שאתה מרגיש היום?

הבעל שם טוב הגיע לעולם כשהלבבות היו קרים והנשמות עייפות. הוא הביא תרופה - פנימיות התורה שמחיה רוחנית, שמחזירה את האש ללב היבש.

בשיעור הזה נגלה למה דווקא היום יש צימאון כזה לחסידות בכל תפוצות ישראל. מה המהפכה שחולל בעל התניא ומה היא הוסיפה על הבעש"ט. ואיך אפשר לחיות עם אלוקות בחיי היומיום - כמו שיהיה כשמשיח יבוא.

נלמד על משל היהלום בכתר המלך: המחיר הכבד וההכרחי של גילוי הסודות, ההבדל בין "טיפות של אור" לבין שיטפון של דעת, מבינה מלאכותית (AI) לימות המשיח: איך הטכנולוגיה מכינה אותנו לייעוד האמיתי? וגם אינטגרציה לנפש: איך להפוך את "אין עוד מלבדו" מחוויה שכלית למציאות יומיומית שמרפאה את הלב?