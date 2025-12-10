כיכר השבת
"לחנך אותם מחדש"

ח"כ אבי מעוז: הצבא לא באמת רוצה לגייס חרדים שייצאו גם כחרדים | צפו

יו"ר 'נעם' ח"כ אבי מעוז התארח באולפן 'כיכר' וטען כי צה"ל לא באמת רוצה לגייס חרדים שייצאו מהשירות כחרדים | מציב את התנאי שאם יתקיים - יידע שצה"ל שינה כיוון • הריאיון המלא, הערב ב'כיכר השבת' (פוליטי)

צפו בדברים | הריאיון המלא, הערב

יו"ר מפלגת 'נעם', ח"כ אבי מעוז, התארח באולפן 'כיכר השבת' וטען כי צה"ל לא באמת רוצה לגייס חרדים שייצאו מהשירות כחרדים. הריאיון המלא, הערב ב'כיכר השבת'.

ח"כ מעוז טוען: "אני חושב שהצבא לא עושה מה שנדרש ממנו לעשות כדי שחרדי יוכל להתגייס כחרדי וגם לצאת כחרדי ולשמור על אורח חייו".

מעוז מנמק: "מכיוון שהצבא לא מעגן את תנאי השירות של החרדים בפקודות מטכ"ל, אני מחכה שהצבא יעגן את תנאי השירות של החרדי בפקודות מטכ"ל, רק אז אני אדע שהצבא באמת רוצה לגייס אותם על מנת שיהיו לוחמים ולא על מנת להעביר אותם את כור היתוך הצה"לי כדי לחנך אותם מחדש.

"אני, לצערי הרב, ואני אומר את זה אחרי הרבה זמן, הצבא לא באמת רוצה לגייס את החרדים גם שייצאו חרדים".

כאמור, הריאיון המלא הערב ב'כיכר השבת'

1
חבל שחברי הכנסת החרדים לא מדברים את האמת כמוהו. אשרך רבי מעוז היקר
שלומי

