רגעים מהתקרית. הערבי מפעיל את זרנוק המים לעבר הפינה שבה מצטנף החרדי ולא נותן לו להמשיך ( צילום: דוברות המשטרה )

בית משפט השלום בירושלים פסק כי ערבי שהשפיל לפני ארבע שנים יהודי חרדי בעיר העתיקה בירושלים, והתיז עליו מים מצינור השקיה - יורשע בעבירה של תקיפה ממניע גזעני.

לאחר האירוע הגיש היהודי תלונה במשטרה אך התיק נסגר. ארגון חוננו הגיש ערר בדרישה לפתוח את התיק מחדש וניהל מאבק משפטי בסיומו הורשע הערבי. במקביל הגיש עו"ד בלייכר תביעה אזרחית נגד הערבי. אירוע התקיפה התרחש לפני כארבע שנים, בשעת לילה מאוחרת. היהודי היה בדרכו לתפילה באזור שער המג'ליס בירושלים כשהוא לבוש ביגוד יהודי-חרדי מובהק. כאשר עבר היהודי סמוך למקום בו שהה התוקף הערבי, שהיה עסוק באותה עת בשטיפת קלנועית באמצעות צינור מים, החל התוקף להתיז לכיוונו מים באמצעות הצינור. בערר שהגיש ארגון חוננו מתואר כיצד התיז הערבי שוב ושוב מים על היהודי שניסה להימלט ממנו: "כאשר התובע היה קרוב דיו למקום בו עמדו השניים, החל הנתבע מתיז מים מן הצינור, כשהוא מכוון את הצינור ישירות לעבר התובע. בשלב זה, המים לא כוונו כלל לעבר הקלנועית. התובע, שנרטב מן המים, ניסה לחמוק בהילוכו מזרם המים. אך, הנתבע המשיך לנוע סביב לקלנועית, כשהצינור מכוון כל העת כך שזרם המים יהיה לעבר התובע. "פעמים שהמים פגעו גם בקלנועית ופעמים שלא. התובע ניסה להסתתר מאחורי פינת אחד המבנים הסמוכים. אך, הנתבע עצר את זרם המים, צעד לעברה השני של הקלנועית והחל להתיז מים בשנית. כל העת, זרם המים כוון על-ידי הנתבע לעבר התובע".

הצעיר החרדי מתקרב ( צילום: דוברות המשטרה )

זרנוק מים לעברו ( צילום: דוברות המשטרה )

אחרי שיצא מהגומחה ( צילום: משטרת ישראל )

עו"ד בלייכר מסר: "מדובר בפעולה אנטישמית מכוערת שמטרתה להשפיל ולפגוע ביהודי בירושלים - בירת העם היהודי. נאבקנו לאורך הזמן שהאירוע יטופל במשור הפלילי ובתביעה אזרחית.

"ברור לנו שאם אירוע השפלה כזה יעבור בשתיקה כאילו מדובר בקונדס ותו לא, בפעם הבאה זה יפגוש אותנו באירועי אנטישמיות עם פגיעות בנפש חלילה. יש לטפל באירועים כאלו באפס סובלנות ולעוקרם מהשורש עוד טרם יתפתחו לממדים מפלצתיים יותר".

הוא חתם: "אנו מברכים את השופט ביאלין על הכרעת הדין החד משמעית הרואה באירוע מעשה גזעני ואנו מצפים לענישה מחמירה כנגד הפורע".