דאגה בעולם התורה, נשיא ישיבת סלבודקה, הגאון רבי שמחה שמואל זקס, אושפז בבית החולים "מעייני הישועה" לאחר שעבר אירוע לבבי.

הציבור נקרא לעורר רחמי שמים מרובים לרפואתו השלמה של רבי שמחה שמואל בן אסתר רבקה, בתוך שאר חולי ישראל.

נשיא הישיבה ממעתיקי השמועה בדורנו, ממשיך את דרכו של אביו הגדול הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה.

יצוין כי מחר, כ’ בכסלו, יציינו בדיוק 13 שנה להסתלקותו של אביו זצ"ל, שהסתלק בשנת תשע"ג, המונים יפקדו את קברו ויעתירו לרפואת בנו, נצר לשושלת רבני סלבודקה, שנושא כיום את עול הישיבה.

והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים.