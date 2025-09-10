קהילות בארץ ובחו"ל ממשיכות לעכל את גודל האסון, אך בבית המשפחה הקטנה בשכונת רמות בירושלים השבר מוחשי וכואב: האלמנה הצעירה יושבת שבעה, והדאגה לעתיד היתומים הרכים חונקת את הלב.

בני משפחה, חברים ושכנים, וכל עם ישראל, זורמים לבית השבעה כדי לנחם ולעטוף את האלמנה, אך איש אינו יכול למלא את החלל האדיר שנותר. ארבעת הילדים, שהגדול בהם בן עשר והקטן בן שנה בלבד, מתקשים להבין את המציאות החדשה שנכפתה עליהם. הם התרגלו לדמות אב מסור, אברך מלא שמחה ובעל חיוך תמידי, וכעת נותרו לבדם עם אמא כואבת אך נחושה להמשיך להחזיק את הבית.

מסייעים עכשיו ודואגים לאלמנה והיתומים, לחצו כאן

האלמנה, שעסקה עד עתה בפרנסה כגננת לצד לימודיו של בעלה, נושאת כעת על כתפיה את עול גידול הילדים לבדה, בצד הדאגות הכלכליות הכבדות. מי שראה את האברך הקדוש יודע כי חי בצמצום ובדחקות, אך מתוך שמחה ואמונה. כעת, בלי התמיכה של בעלה, הבית עלול להתמוטט אם לא תבוא הערבות ההדדית של עם ישראל.

תיעוד: רגעי ההתעלות הרוחניים שעה קצרה לפני הפיגוע המחריד ברמות חיים רוזנבוים | 09.09.25

בקהילות רבות בעולם נרשמת התגייסות חירום כדי לסייע לאלמנה וליתומים. הרבנים קוראים לעם להירתם, להושיט כתף ולעזור לשאת בעול. מעבר לתחושת השבר, ניכרת תחושה של אחריות משותפת: שלא יישארו הילדים הללו לבד במערכה.

כולנו מבינים: הכאב גדול מנשוא, אבל האחריות גדולה עוד יותר. זוהי השעה להוכיח אחדות ולתת לאלמנה וליתומים את הכוח להמשיך.

